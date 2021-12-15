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Названы преимущества новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник»

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Фото: пресс-служба ОАК
Фото: пресс-служба ОАК.

Военный эксперт Мураховский назвал меньшую заметность преимуществом БПЛА С-70 «Охотник»

Военный эксперт и член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский назвал преимущество новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник», оснащенного плоским реактивным соплом. БПЛА сконструирован таким образом, что он будет менее заметным в радиолокационном и инфракрасном диапазонах, чем предыдущие версии самолета, рассказал эксперт в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 «Охотник». Об этом заявил замглавы Минобороны Алексей Криворучко.

Он объяснил, что выкатка фиксирует завершение сборки изделия, его оснащение и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету. Отмечается, что это первый экземпляр «Охотника», оснащенного плоским реактивным соплом для сниженной радиолокационной заметности.

Меньшая заметность

Предыдущие версии «Охотника» уже совершали полеты самостоятельно и в паре с Су-57, рассказал Мураховский. Версия, которую выкатили 14 декабря, отличается от предыдущих плоским соплом, отметил он. «Это сопло снижает радиолокационную заметность и тепловой выхлоп, размывает его, что снижает заметность в инфракрасном диапазоне», — поделился эксперт.

Для российских вооруженных сил это первый аппарат подобного рода. «Что касается реактивных беспилотников подобного класса. Их разрабатывают в Соединенных Штатах Америки и в Китае, но с такими характеристиками пока беспилотников ни у кого нет», — подчеркнул Мураховский.

Аппарат находится в стадии завершения опытно-конструкторских работ и заводских летных испытаний, поделился член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ. «На государственные испытания он еще не вышел. И по планам, насколько я понимаю, для этого нужно еще пару лет, чтобы в случае их успешного завершения вооруженные силы начали закупку таких аппаратов», — предположил военный эксперт.

Мураховский подчеркнул, что беспилотник такого класса может решать практически любые задачи, которые выполняет пилотируемый истребитель. «Это разведка, целеуказание, борьба со средствами воздушного нападения, нанесение удара по наземным и наводным целям. Поскольку беспилотник достаточно крупная машина, она, я думаю, сможет нести всю номенклатуру авиационных средств поражения, характерную для пилотируемых истребителей, например, для Су-57», — дополнил свой ответ эксперт.

В октябре главный конструктор С-70 Сергей Бибиков раскрыл особенности беспилотника. Он указал, что дрон получил информационно-управляющую систему (ИУС) с искусственным интеллектом. Это позволяет «Охотнику» действовать в условиях потери связи с оператором. «Она полностью выполняет функции экипажа как минимум по безопасному возвращению аппарата в точку базирования», — пояснил конструктор.

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