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Известия.ru

Минобороны России сообщило о слежке за французским фрегатом «Овернь» в Черном море

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Фрегат «Овернь» ВМС Франции
Фрегат «Овернь» ВМС Франции.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0/U.S. Navy

Силы Черноморского флота следят за французским фрегатом «Овернь» в Черном море. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием «Овернь» ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.

8 декабря российские истребители Су-27 сопроводили в небе над Черным морем военные самолеты Франции «Рафаль» и «Мираж-2000». После разворота иностранных военных самолетов российские истребители вернулись на аэродром базирования.

Ранее, 30 ноября, российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ озабочена военными учениями, в том числе незапланированными, у своих границ. Президент отметил, что в 20 км от границы летали бомбардировщики, на борту которых находилось высокоточное оружие, а возможно, и ядерное.

21 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях РФ и Запада. Он добавил, что под прикрытием учений альянса в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы.

13 ноября Путин заявил, что незапланированные учения США в акватории Черного моря — это серьезный вызов для России. Он рассказал, что у Минобороны РФ было предложение тоже провести свои незапланированные учения, однако Путин счел это нецелесообразным.


Ранее, 11 ноября, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что Россия готова нейтрализовать любые провокации в Черноморском регионе. Она подчеркнула, что на полуострове развернута обширная боеспособная группировка наземных войск и сил Черноморского флота, способная дать отпор вооруженным силам как США, так и их союзников.

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