Истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем

Российский истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик США Poseidon Р-8А в небе над Черным морем. Об этом сообщили 10 декабря в Национальном центре управления обороной РФ.

«В воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик Р-8А ВМС США и сопроводил его над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

В центре добавили, что «после разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения госграницы не допущено».

Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами, отметили в центре.

9 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что стратегическая авиация США увеличила количество полетов у восточных границ России. Он отметил, что, в частности, американцы тренируют пуски крылатых ракет.

8 декабря сообщалось, что российские истребители Су-27 сопроводили в небе над Черным морем военные самолеты Франции «Рафаль» и «Мираж-2000».

Ранее, 3 декабря, гражданский самолет, летевший из Тель-Авива в Москву, был вынужден изменить курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с американским самолетом-разведчиком. Отмечалось, что военный самолет хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, действия ВВС США создали угрозу для гражданской авиации. Она подчеркнула, что если в данном случае катастрофу удалось предотвратить, это не значит, что США и НАТО могут безнаказанно рисковать жизнями людей.

В тот же день над нейтральными водами Черного моря также обнаружили приближающиеся к границе РФ воздушные цели. Для недопущения нарушения границы РФ в воздух были подняты истребители Су-27 и Су-30. Экипажи российских истребителей идентифицировали объекты как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 «Артемис» сухопутных войск США и сопроводили их над акваторией Черного моря.

Ранее, 30 ноября, российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия озабочена военными учениями, в том числе незапланированными, у своих границ. Президент отметил, что в 20 км от границы РФ летали бомбардировщики, на борту которых находилось высокоточное оружие, а возможно, и ядерное.