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Naked Science

Американцы хотят установить новый двигатель на F-35A уже в 2027 году

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Источник изображения: Фото: Thomas Barley / Keystone Press Agency / globallookpress.com

Соединенные Штаты могут начать оснащать свои F-35A новыми двигателями начиная с 2027 года. Это позволит существенно увеличить боевой радиус истребителя.

США давно говорят об оснащении своего основного истребителя завтрашнего дня — F-35 — новым двигателем, который существенно увеличил бы боевые возможности самолета. Как стало известно, машина может получить его уже в 2027 году. Об этом со ссылкой на материалы американского оборонного бюджета сообщил Air Force Magazine.

В перспективе двигателем нового типа оснастят все F-35A. Речь идет о совершенно новой разработке, которую создают по программе Adaptive Engine Transition Program (AETP). Сейчас испытания проходят прототипы двух вариантов AETP — General Electric XA100 и Pratt & Whitney XA101. Ожидается, что двигатель повысит дальность полета F-35 примерно на 30 процентов за счет сокращения расхода топлива.

Это сделает самолет более подходящим для операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также снизит его зависимость от воздушных танкеров.

Ранее, напомним, стало известно о первом полете нового китайского палубного истребителя, который иногда рассматривают в качестве аналога F-35C. Самолет построили на базе Shenyang FC-31.

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Страны
Китай
США
Продукция
F-35
F-35A
F-35C
Компании
General Electric
Pratt&Whitney
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