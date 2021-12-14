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Интерфакс-АВН

Южный военный округ сообщил о создании девяти полевых лагерей для боевой подготовки тактических групп

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АПЛ-500
Демонстрация АПЛ-500 в п.Мулино.
Источник изображения: ЗАО "СЭТ"

Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Девять полевых лагерей АПЛ-500 с полным циклом обеспечения созданы в Южном военном округе (ЮВО) для боевой подготовки батальонных тактических групп, сообщила пресс-служба округа в понедельник.

"АПЛ-500 развернуты на территории девяти общевойсковых полигонов, дислоцированных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Северной Осетии и в Крыму", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что полевые лагеря созданы для повышения эффективности боевой подготовки батальонных тактических групп соединений и воинских частей ЮВО в ходе занятий на полигонах.

"Бытовые условия ничем не уступают условиям размещения воинских подразделений в местах постоянной дислокации. В лагере предусмотрены места для обслуживания и стоянки учебно-боевой техники, которая используется на занятиях", - сообщил ЮВО.

11 декабря ЮВО сообщил, что на минувшей неделе более 1,5 тыс. танкистов соединений и воинских частей округа провели боевые стрельбы в полевых условиях.

Танковые экипажи выполнили упражнения в условиях пустынной и горно-лесистой местности полигонов, расположенных в Волгоградской и Ростовской областях, Крыму, Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, а также на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии, сообщили военные.

"Планом боевой подготовки экипажей боевых машин предусмотрено изучение тактики боя танковых подразделений в наступлении и обороне в дневное и ночное время суток. Боевое слаживание экипажей, расчетов и отделений соединений и воинских частей продолжится в войсках ЮВО до февраля 2022 года", - отмечалось в сообщении ЮВО.

Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы.

9 декабря начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что Россия не планирует вторжения на территорию Украины. "Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки - это рутинная практика для вооружённых сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления", - заявил Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

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