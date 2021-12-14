Войти
Lenta.ru

В России разработали инновационный противогаз-бронешлем

242
0
0
Фото: Pixabay
Фото: Pixabay.

Роспатент: научный центр Минобороны спроектировал защитный противогаз-бронешлем

В России разработали инновационный противогаз-бронешлем, который позволит защититься не только от действия оружия массового поражения, но и от таких поражающих элементов, как патроны и осколки. Изделие спроектировано 27-м научным центром Минобороны РФ, передает РИА Новости со ссылкой на Роспатент.

Шлем состоит из корпуса, защитного стекла, фильтров и клапана выдоха, имеет переговороное устройство и устройство для безопасного приема жидкости. Фильтрующие элементы на нем трех типов, их можно менять в зависимости от типа химического оружия, применяемого противниками. Располагаются они в районе уха-виска и имеют форму плоского диска, разделенного на заполненные сорбентом сегменты.

Система фильтрации позволяет защитить военнослужащих от радиоактивной пыли, промышленных токсичных химикатов, биологических и отравляющих веществ. В боевое положение шлем можно привести в течение 3-4 секунд, что снижает вероятность поражения войск до 50 раз по сравнению с существующими средствами защиты.

Ученые в обосновании значимости своего изобретения отметили, что модель получилась более совершенной, чем предыдущие аналоги. В частности, в прошлых создаваемых в России модификациях нельзя было менять фильтры, их расположение в лицевой части мешало стрельбе, также отсутствовала возможность переключения противогаза между рабочим и пассивным режимом, из-за чего быстро разряжался аккумулятор.

Ранее стало известно, что перспективный танк Т-14 на гусеничной платформе «Армата» получит новые снаряды. Танк с новым боекомплектом проходит испытания. Об этом первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
Компании
ВПК РФ
Минoбороны РФ
Роспатент
Проекты
Химоружие
ЯО
Похожие новости
24.08.2020
В Кубинке откроется форум "Армия-2020"
26.02.2018
Олег Мартьянов: подводные лодки-роботы сегодня уже не фантастика
20.01.2015
Новый щит и новый меч
10.01.2014
Силой оружия
30.01.2013
Ценовых войн не будет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 05:02
  • 137
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 14.12 04:40
  • 39
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 14.12 04:30
  • 3
Серый занавес сомкнулся вокруг России
  • 14.12 04:24
  • 1
Партия многоцелевых истребителей Су-35С поступила в Липецкий авиацентр ВКС
  • 14.12 04:17
  • 1116
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 14.12 00:35
  • 4
Почти "Черный Орел": как на Украине хотели всех запутать танком-мутантом
  • 14.12 00:28
  • 166
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 13.12 23:48
  • 46
Извольте разоружиться
  • 13.12 19:52
  • 2
Названы сроки поступления ПАК ДА на вооружение
  • 13.12 18:52
  • 15
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео
  • 13.12 18:32
  • 1
Военный эксперт оценил риск маневров "Донбасса" у Керченского пролива
  • 13.12 18:10
  • 2
Для войны с русскими британских солдат будут морозить
  • 13.12 17:34
  • 1
Бескорыстный союзник – забытый партнер
  • 13.12 16:46
  • 78
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 13.12 16:38
  • 1
Президент Путин заявил о мировом лидерстве России по новым вооружениям