Роспатент: научный центр Минобороны спроектировал защитный противогаз-бронешлем

В России разработали инновационный противогаз-бронешлем, который позволит защититься не только от действия оружия массового поражения, но и от таких поражающих элементов, как патроны и осколки. Изделие спроектировано 27-м научным центром Минобороны РФ, передает РИА Новости со ссылкой на Роспатент.

Шлем состоит из корпуса, защитного стекла, фильтров и клапана выдоха, имеет переговороное устройство и устройство для безопасного приема жидкости. Фильтрующие элементы на нем трех типов, их можно менять в зависимости от типа химического оружия, применяемого противниками. Располагаются они в районе уха-виска и имеют форму плоского диска, разделенного на заполненные сорбентом сегменты.

Система фильтрации позволяет защитить военнослужащих от радиоактивной пыли, промышленных токсичных химикатов, биологических и отравляющих веществ. В боевое положение шлем можно привести в течение 3-4 секунд, что снижает вероятность поражения войск до 50 раз по сравнению с существующими средствами защиты.

Ученые в обосновании значимости своего изобретения отметили, что модель получилась более совершенной, чем предыдущие аналоги. В частности, в прошлых создаваемых в России модификациях нельзя было менять фильтры, их расположение в лицевой части мешало стрельбе, также отсутствовала возможность переключения противогаза между рабочим и пассивным режимом, из-за чего быстро разряжался аккумулятор.

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