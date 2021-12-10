Войти
Lenta.ru

Танк «Армата» получил новые снаряды

644
0
0
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости.

«Интерфакс»: испытания Т-14 «Армата» с новыми снарядами завершат в 2022 году

Перспективный танк Т-14 на гусеничной платформе «Армата» получит новые снаряды. Танк с новым боекомплектом проходит испытания. Об этом первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов сообщил в интервью «Интерфаксу».

Ельчанинов отметил, что танк получил новые боеприпасы. «Испытания продолжаются. В этом году новый боекомплект к танку также вышел на государственные испытания. Ожидаем их завершения в 2022 году в полном объеме. Более 40 танков "Армата" будут переданы в войска после 2023 года», — сообщил Ельчанинов.

Представитель коллегии ВПК отметил, что переоснащение войск на танк «Армата» будет поэтапным. Новые машины будут заменять танки прошлых поколений по мере истечения сроков службы.

Ранее издание 19FirtyFive назвало самые опасные танки, выпущенные в России. В публикации обратили внимание на танк Т-14 «Армата». Издание отмечает высокую защищенность машины, которая получила капсулу для экипажа, новую динамическую защиту и комплекс активной защиты.

В ноябре исполняющий обязанности начальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков сообщил о сроках завершения испытаний Т-14. По его словам, испытания танка завершат в 2022 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
Компании
ВПК РФ
ГАБТУ
Минoбороны РФ
Похожие новости
23.11.2021
От Т-34 до Т-14 «Армата»: почему российские танки считают лучшими в мире
19.08.2020
От «Арматы» до «Терминатора»
17.10.2018
На ЧТЗ разработчики военных двигателей наметили перспективы развития
20.03.2013
Боевые машины будущего: взгляд за горизонт
16.11.2011
Беда, коль судит верхогляд…
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.12 13:39
  • 60
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 10.12 13:36
  • 135
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 10.12 13:30
  • 228
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 10.12 13:14
  • 43
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 10.12 12:54
  • 124
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 10.12 12:50
  • 141
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 10.12 12:42
  • 33
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 10.12 11:08
  • 1
Американскому беспилотнику Mojave не понадобятся взлетно-посадочные полосы
  • 10.12 11:02
  • 1
Поставки в США самолетов-амфибий Бе-200 пока невозможны - коллегия ВПК
  • 10.12 10:53
  • 2
Стало известно о ходе разработки ударного дрона "Охотник"
  • 10.12 10:31
  • 4
Нигерия предложила России создать рабочую группу по проработке вопросов о возможных поставках вооружений
  • 10.12 08:00
  • 12
Путин подписал закон о полномочиях Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры
  • 10.12 06:47
  • 3
Российские военные после 2023 года получат более 40 танков "Армата" - коллегия ВПК
  • 10.12 05:15
  • 299
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 10.12 05:06
  • 54
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка