Войти
Интерфакс-АВН

Конгресс США выделил около $100 млн на разработку ударной атомной подлодки нового поколения

371
0
0
Подводная лодка SSN-774 Virginia-Class
Подводная лодка SSN-774 Virginia-Class.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain,

Вашингтон. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - ВМС США получили $98 млн для продолжения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по созданию атомной подводной лодки (АПЛ) нового поколения с условным названием SSN(X), следует из доклада исследовательской службы Конгресса.

Она должна будет в начале 2030-х годов постепенно замещать нынешние ударные атомные подлодки типа Virginia. Разрабатываемые АПЛ SSN(X) будут более оптимизированы для борьбы с будущими угрозами потенциального противника, в том числе будут обладать большей скоростью, бесшумностью и незаметностью, а также нести большее количество вооружений для противолодочной борьбы.

Предполагается, что первая АПЛ нового поколения SSN(X), будет закуплена в 2031-м финансовом году вместе с очередной подлодкой класса Virginia. Затем в 2032-м и 2033-м финансовых годах будут закуплены последние четыре лодки класса Virginia, а в 2034-году две АПЛ SSN(X).

Согласно 30-летнему плану ежегодно предполагается закупать две-три АПЛ SSN(X). В результате к 2048 году численность АПЛ нового поколения должна достичь не менее 66 единиц. Стоимость одной такой подлодки оценивается 5,8-6,2 млрд долл.

В настоящее время ВМС США располагают 19 многоцелевыми АПЛ четвёртого поколения типа Virginia, первая из которых была введена в состав ВМС США в 2004 году, тремя многоцелевыми АПЛ четвёртого поколения типа Seawolf и 28 устаревшими многоцелевыми АПЛ типа Los Angeles (приняты в состав флота в 1985-96 годах).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Los Angeles
Virginia АПЛ
Похожие новости
11.10.2021
Морской сбой: с чем столкнулась атомная подводная лодка США
08.04.2019
Трагедия 7 апреля: может ли повториться катастрофа АПЛ "Комсомолец"
22.06.2018
Продлить сроки службы кораблей США для увеличения флота: 355 кораблей к 2035 году
31.10.2017
Американская атомная подлодка укрылась в норвежском порту (TV 2 Norge, Норвегия)
30.03.2016
Новая российская супер-субмарина почти готова воевать
30.03.2010
Новейшая АПЛ New Mexico в субботу войдет в состав ВМС США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.12 15:13
  • 124
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 13.12 15:10
  • 45
Извольте разоружиться
  • 13.12 15:04
  • 165
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 13.12 14:08
  • 11
Sasapost (Египет): американцы создают самый мощный лазер в истории. Что это значит?
  • 13.12 13:23
  • 0
Демократия на штыках винтовок
  • 13.12 13:10
  • 14
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео
  • 13.12 12:37
  • 3
Почти "Черный Орел": как на Украине хотели всех запутать танком-мутантом
  • 13.12 11:30
  • 2
«Туча» против Javelin. Как можно обмануть американский ПТРК
  • 13.12 05:43
  • 204
В США удивились размерам Су-75
  • 13.12 05:15
  • 1
Египет продолжает применять китайские БЛА ASN-209
  • 13.12 04:56
  • 1
Серый занавес сомкнулся вокруг России
  • 12.12 17:00
  • 23
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 12.12 13:55
  • 38
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 12.12 12:44
  • 4
Управлять дронами "Охотник" будет двухместный Су-57
  • 12.12 09:33
  • 2288
Как насчёт юмористического раздела?