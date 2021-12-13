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В США заявили о стоящих на пороге России американских истребителях

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Фото: Reuters
Фото: Reuters.

19FortyFive: Россия расстроится из-за приобретения Финляндией самолетов F-35A Lightning II

Россия расстроится из-за приобретения Финляндией у США истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, заявляет американское издание 19FortyFive.

В публикации утверждается, что потенциальная сделка, которая должна быть одобрена Вашингтоном, «ставит на порог России больше истребителей пятого поколения, что наверняка расстроит Москву».

Издание пишет, что соглашение предусматривает, в частности, обеспечение условий для устойчивого технического обслуживания и сборки отдельных компонентов самолета внутри самой Финляндии. «Тот факт, что финны настаивали на этом пункте, также показывает их обеспокоенность тем, что в потенциальном конфликте они будут сражаться в одиночку, как и во время Зимней войны против Советского Союза в 1939 году», — пишет 19FortyFive.

В декабре финское правительство официально объявило о намерении купить 64 самолета F-35A Lightning II модификации Block 4.

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Страны
Россия
США
Финляндия
Продукция
F-35
F-35A
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