Еще один сосед России вооружится F-35

Финляндия приобретет 64 американских истребителя F-35A Lightning II

Еще один сосед России — Финляндия — приняла официальное решение о покупке американских истребителей F-35A Lightning II. Соответствующее решение опубликовало финское правительство.

Речь идет о приобретении 64 самолетов модификации Block 4. Поставка первых истребителей, которые будут использоваться для обучения личного состава, ожидается в 2025 году. В 2028-2030 годах финские истребители F/A-18C/D Hornet должны быть полностью заменены на F-35A Lightning II.

Стоимость программы закупок (вместе с приобретением ракетного вооружения) составляет 10 миллиардов долларов. Контракт предполагает производство отдельных элементов F-35A Lightning II на территории Финляндии.

Ранее о том, что Финляндия в тендере на замену F/A-18C/D Hornet выбрала F-35A Lightning II со ссылкой на источники сообщало издание Iltalehti.

В сентябре в презентации американской корпорации Lockheed Martin, представленной на 27-й международной выставке MSPO 2021, было рассказано, что в текущем десятилетии в Европе планируется развертывание 13 постоянных авиабаз с 450 самолетами F-35 Lightning II. Согласно карте, показанной на соответствующем слайде, в Великобритании, Нидерландах, Италии, Норвегии, Бельгии и Польше будет по две авиабазы с такими истребителями, тогда как в Дании — одна. Четыре из 13 объектов уже введены в эксплуатацию. Сроки начала полноценной работы других восьми авиабаз установлены. Окончательное решение по 13-му объекту (близ польского города Свидвин) пока не принято.

Данные планы не учитывали закупку самолетов Швейцарией и Финляндией.