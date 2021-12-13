Войти
Lenta.ru

Еще один сосед России вооружится F-35

530
0
0
Фото: Reuters
Фото: Reuters.

Финляндия приобретет 64 американских истребителя F-35A Lightning II

Еще один сосед России — Финляндия — приняла официальное решение о покупке американских истребителей F-35A Lightning II. Соответствующее решение опубликовало финское правительство.

Речь идет о приобретении 64 самолетов модификации Block 4. Поставка первых истребителей, которые будут использоваться для обучения личного состава, ожидается в 2025 году. В 2028-2030 годах финские истребители F/A-18C/D Hornet должны быть полностью заменены на F-35A Lightning II.

Стоимость программы закупок (вместе с приобретением ракетного вооружения) составляет 10 миллиардов долларов. Контракт предполагает производство отдельных элементов F-35A Lightning II на территории Финляндии.

Ранее о том, что Финляндия в тендере на замену F/A-18C/D Hornet выбрала F-35A Lightning II со ссылкой на источники сообщало издание Iltalehti.

В сентябре в презентации американской корпорации Lockheed Martin, представленной на 27-й международной выставке MSPO 2021, было рассказано, что в текущем десятилетии в Европе планируется развертывание 13 постоянных авиабаз с 450 самолетами F-35 Lightning II. Согласно карте, показанной на соответствующем слайде, в Великобритании, Нидерландах, Италии, Норвегии, Бельгии и Польше будет по две авиабазы с такими истребителями, тогда как в Дании — одна. Четыре из 13 объектов уже введены в эксплуатацию. Сроки начала полноценной работы других восьми авиабаз установлены. Окончательное решение по 13-му объекту (близ польского города Свидвин) пока не принято.

Данные планы не учитывали закупку самолетов Швейцарией и Финляндией.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Великобритания
Дания
Италия
Нидерланды
Норвегия
Польша
Россия
США
Финляндия
Швейцария
Продукция
F-18
F-35
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
Похожие новости
13.12.2021
Серый занавес сомкнулся вокруг России
01.11.2021
США приступили к блокаде России
30.05.2019
МНО Польши направило США запрос о поставке истребителей F-35A "Лайтнинг-2"
14.05.2019
F-35: пшик молнии
06.05.2013
Лидеры прежние
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.12 15:13
  • 124
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 13.12 15:10
  • 45
Извольте разоружиться
  • 13.12 15:04
  • 165
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 13.12 14:08
  • 11
Sasapost (Египет): американцы создают самый мощный лазер в истории. Что это значит?
  • 13.12 13:23
  • 0
Демократия на штыках винтовок
  • 13.12 13:10
  • 14
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео
  • 13.12 12:37
  • 3
Почти "Черный Орел": как на Украине хотели всех запутать танком-мутантом
  • 13.12 11:30
  • 2
«Туча» против Javelin. Как можно обмануть американский ПТРК
  • 13.12 05:43
  • 204
В США удивились размерам Су-75
  • 13.12 05:15
  • 1
Египет продолжает применять китайские БЛА ASN-209
  • 13.12 04:56
  • 1
Серый занавес сомкнулся вокруг России
  • 12.12 17:00
  • 23
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 12.12 13:55
  • 38
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 12.12 12:44
  • 4
Управлять дронами "Охотник" будет двухместный Су-57
  • 12.12 09:33
  • 2288
Как насчёт юмористического раздела?