В США рассказали о проблемах с американскими FGM-148 Javelin на Украине

Popular Mechanics: комплексы FGM-148 Javelin на Украине уязвимы для российской артиллерии

Американских переносных противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin на Украине недостаточно для противостояния России, пишет Popular Mechanics.

Журнал рассказывает, что имеющихся у Киева комплексов из США хватит для вооружения только 3 из 28 батальонов территориальной обороны. «Кроме того, трех батальонов достаточно, чтобы покрыть около семи миль (около 11 километров — прим. «Ленты.ру») линии фронта, в то время как граница Украины с Россией составляет 1400 миль (свыше 2253 километров — прим. «Ленты.ру»)», — пишет американское издание.

Popular Mechanics отмечает, что Россия способна определить расположение немногочисленных установок FGM-148 Javelin, уязвимых для огня российской артиллерии.

Издание пишет, что в случае введения российских войск на территорию Украины американские комплексы, «скорее всего, будут играть второстепенную роль». «Это отличная ракета, но в нынешних количествах она не представляет угрозы для российских бронетранспортеров», — пишет издание.

В ноябре американское издание The Drive заявило, что на фоне растущих опасений США по поводу возможного вторжения России на Украину российские танки могут быть модернизированы для защиты от барражирующих боеприпасов и других беспилотных летательных аппаратов, имеющихся в распоряжении Киева.