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Интерфакс-АВН

США не намерены сокращать численность своих военных в Ираке - военачальник

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MRAP «Cougar» на вооружении армии США в Ираке
MRAP «Cougar» на вооружении армии США в Ираке.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Он отметил активизацию "Аль-Каиды" в Афганистане после вывода американских войск

Вашингтон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава Центрального командования ВС США генерал Фрэнк Маккензи заявил, что обозримом будущем США сохранят численность своих военных в Ираке не нынешнем уровне - 2,5 тыс. человек.

В интервью агентство Associated Press он сказал, что пусть американские военные в Ираке и не участвуют в боевых действиях, они по-прежнему будут оказывать воздушную поддержку и другую военную помощь Багдаду в борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Маккензи сказал, что нападения на американских и иракских военных со стороны ополченцев, которых, по его словам, поддерживает Иран и которые добиваются вывода иностранных войск из страны, могут участиться.

"Они на самом деле хотят, чтобы все американские военные ушли, но военные США не собираются уходить", - сказал он.

Власти Ирака, добавил генерал, хотели бы сохранить присутствие американских военных в стране.

"Так что пока они этого хотят, и мы можем прийти к взаимному согласию, мы будем там", - заявил он.

Маккензи сказал, что, по его мнению, боевики ИГИЛ по-прежнему будут представлять угрозу, поскольку группировка "продолжит воссоздавать себя, возможно, под другим названием".

В том же интервью военачальник признал, экстремистская группировка "Аль-Каида" (запрещена в РФ как террористическая) несколько выросла в Афганистане после вывода американских войск.

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Страны
Афганистан
Ирак
Иран
Россия
США
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