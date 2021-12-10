Украинские военные начали эксплуатацию новых минометов

Defence Express: Украина начала эксплуатацию минометов «Барс-8ММК», полученных в 2019 году

Десантно-штурмовые войска Украины начали эксплуатацию новых мобильных минометных установок «Барс-8ММК». Военные используют машины, которые получили в 2019 году, пишет Defence Express.

В пресс-службе компании «Укроборонпром» сообщили, что шесть минометов поступили в десантно-штурмовые войска для опытной эксплуатации.

В публикации отметили, что прототип миномета показали в 2016 году, а в 2019 году «Барс-8ММК» передали военным после прохождения испытаний. Позже в оборонном ведомстве Украины сообщили, что минометы отказались принимать из-за отсутствия таблиц стрельбы и некондиционных стволов. После этого «Барс-8ММК» отправили на базу хранения.

Defence Express отмечает, что начало эксплуатации «Барс-8МКК» может быть связано с завершением испытаний миномета МП-120.

В основе «Барс-8ММК» лежит бронеавтомобиль «Барс-8», который создан на базе пикапа Dodge Ram. Машина получила испанскую минометную систему Alakran LMC. Миномет калибра 120 миллиметров позволяет поражать цели на дальности до 7200 метров.

В ноябре польское издание Defence24 оценило состояние украинской артиллерии. В публикации отметили неудовлетворительные условия хранения и обслуживания украинской техники.

В сентябре компания «Украинская бронетехника» заявила о завершении испытаний миномета МП-120. Новое изделие призвано заменить миномет «Молот».