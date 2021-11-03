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В Польше оценили состояние украинского «бога войны»

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Источник изображения: Фото: Marko Djurica / Reuters

Состояние украинского «бога войны» — артиллерии — оставляет желать лучшего. К такой оценке пришли в польском издании Defence24.

«К сожалению, состояние украинской артиллерийской техники на данный момент, вероятно, не самое лучшее», — говорится в публикации.

Издание отмечает неудовлетворительные условия хранения, обслуживания и ремонта артиллерии на украинских складах, приводящие к быстрой деградации техники. Defence24 подчеркивает, что Украина после распада СССР получила один из крупнейших и мощнейших в мире артиллерийских арсеналов, немалая часть которого была распродана.

В публикации говорится, что Киев не закупает современные артиллерийские орудия у западных стран и не организовал их массовое производство у себя, предпочитая приобретать у европейских стран практически исключительно подержанную технику.

«В настоящее время количество всех артиллерийских систем на Украине можно оценить примерно в 1950 пушек и гаубиц, 500 минометов и 500 пусковых установок реактивных систем залпового огня. Это все еще огромное наследие советской армии. Очень сложно оценить, какая часть этого оборудования технически исправна», — пишет издание.

В октябре в Defence24 заметили, что подводные силы остаются важнейшей составляющей Военно-морского флота (ВМФ) России, имея чрезвычайно высокий боевой потенциал, обусловленный главным образом наличием атомных субмарин, оснащенных, в частности, баллистическими ракетами.


Иван Потапов

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Страны
Польша
Россия
Украина
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