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SpaceX запустила для НАСА новую обсерваторию

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

Ракета Falcon 9 запустила рентгеновскую обсерваторию IXPE

С космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета Falcon 9 в интересах НАСА, сообщает SpaceX.

Отмечается, что в головной части носителя установлен космический аппарат Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) — 325-килограммовая новая обсерватория, оснащенная тремя телескопами для отслеживания источников рентгеновского излучения во Вселенной.

После запуска и отделения от второй ступени Falcon 9 первая совершила успешную посадку на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане.

В декабре SpaceNews сообщило, что в 2021 году американская компания SpaceX побила годовой рекорд пусков собственной тяжелой ракеты Falcon 9. Издание отмечает, что по состоянию на 3 декабря было произведено 27 стартов подобных носителей. Предыдущий рекорд, включающий 26 пусков Falcon 9, был установлен в 2020 году.

В декабре прошлого года издание ArsTechnica сообщило, что SpaceX в 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, побила собственный рекорд 2018-го по числу ракетных пусков.

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Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
2020-й год
Falcon РН
ОБСЕ
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