NASA запустило космический телескоп Imaging X-ray Polarimetry Explorer

Соединенные Штаты запустили рентгеновский телескоп IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer). Стоимость миссии оценивают более чем в 180 миллионов долларов.

Запуск ракеты Falcon 9 провели в Космическом центре Кеннеди (штат Флорида). Носитель выведет на орбиту рентгеновскую обсерваторию IXPE.

Телескоп займется изучением разных астрономических объектов, в частности квазаров, пульсаров и черных дыр. Полученные данные позволят исследователям лучше понять устройство Вселенной.

IXPE — относительно небольшая обсерватория, имеющая стартовую массу 325 килограммов. Она оборудована тремя одинаковыми телескопами. Разработчик — Ball Aerospace & Technologies.

Миссия была заявлена 3 января 2017 года. Старт хотели осуществить раньше, но планам помешала пандемия Covid-19, которая среди прочего вызвала задержки в поставках итальянских сенсоров.

Предполагается, что цена миссии составит 188 миллионов долларов при стоимости пуска примерно в 50 миллионов.

Imaging X-ray Polarimetry Explorer Источник изображения: NASA

Напомним, 22 декабря должен состояться запуск чрезвычайно важного для науки космического телескопа «Джеймс Уэбб». Увидеть старт вы сможете на нашем сайте.