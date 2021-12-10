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Интерфакс-АВН

Столтенберг приветствует диалог Байдена и Путина и призывает РФ не нападать на Украину

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © AP Photo, Mindaugas Kulbis

Брюссель. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует диалог президентов США и России, Джо Байдена и Путина, и выразил надежду, что Россия будет соблюдать территориальную целостность Украины.

"Мы приветствуем разговор, который произошел между президентом Байденом и президентом Путиным вчера, и надеемся, что в этот раз Россия не будет использовать военную силу, а будет уважать суверенитет и территориальную ценность независимого государства Европы Украины", - заявил Столтенберг во время организованной в Берлине конференции о глобальном мире и безопасности в 21 веке.

Он также в очередной раз призвал Россию к снижению напряжения и прозрачности относительно своих намерений, касающихся Украины.

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
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Путин Владимир
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