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Интерфакс-АВН

Глава "Адмиралтейских верфей" сообщил, что пока нет решения о строительстве серии дизельных подлодок для Балтфлота

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По словам гендиректора "Адмиралтейских верфей" Александра Бузакова, серийные ДЭПЛ проекта 636.3 можно строить за три года.
По словам гендиректора "Адмиралтейских верфей" Александра Бузакова, серийные ДЭПЛ проекта 636.3 можно строить за три года.
Источник изображения: Олег Кулешов / ЦКБ "Рубин"

Москва. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Решение о строительстве новых дизельных подлодок для Балтийского флота РФ пока не принято, сообщил "Интерфаксу" в среду глава "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.

"Не знаю о таком решении. Пока нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

В 2016 году завершилось строительство первых шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для Черноморского флота России. В настоящее время идет строительство серии таких подлодок для Тихоокеанского флота. Сообщалось о возможном строительстве серии дизельных подлодок для Балтфлота РФ.

Балтийский флот России на фоне усиления НАТО в регионе получит новые дизельные подводные лодки, сообщил 18 мая главком ВМФ РФ Николай Евменов.

"Проработан вопрос по оснащению Балтийского флота дизель-электрическими подводными лодками, новыми летательными аппаратами и береговыми комплексами. Подводная составляющая Балтийского флота будет соответствовать объему задач, которые стоят перед флотом", - заявил Евменов в телеграмме по случаю Дня Балтийского флота, который отмечают 18 мая.

19 мая Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) заявила, что готова построить дизельные подлодки для Балтийского флота РФ.

"Адмиралтейские верфи", входящие в состав ОСК, готовы строить для Балтийского флота дизель-электрические подводные лодки проектов 636.3 и 677", - заявили тогда "Интерфаксу" в пресс-службе ОСК .

Представитель корпорации тогда сообщил, что в настоящее время у верфи заключен контракт на строительство шести подлодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, а также на строительство четырех подлодок проекта 677, место службы которых будет определено заказчиком.

"ОСК готова продолжить серии обоих проектов по решению министерства обороны в рамках новой государственной программы вооружения", - заявили тогда в пресс-службе.

Источник в промышленности сказал 18 мая "Интерфаксу", что Балтфлот может получить дизельные подлодки проектов 636.3 "Варшавянка" или 677 "Лада". "Решение - за флотом", - сказал собеседник агентства.

Бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко сказал ранее "Интерфаксу", что для Балтфлота подходят подлодки обоих проектов - они оснащены крылатыми ракетами "Калибр".

"Важно, что все они с ракетным оружием, которое по дальности будет перекрывать всю Европу. Вполне возможно, что подходят оба проекта. Но, конечно, надо заказывать какой-то один. Решение - за главкоматом ВМФ и министерством обороны", - сказал он.

Подлодки проекта 636.3 ("Варшавянка") оснащаются крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Подлодки проекта 636.3 Черноморского флота РФ участвовали в военной операции в Сирии.

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636.3: автономность плавания - 45 суток, предельная глубина погружения - 300 метров, дальность подводного плавания экономичной скоростью - 400 миль, дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов, - 7 500 миль, количество торпедных аппаратов - 6. Скорость подводного хода - 18 узлов. Экипаж - 52 человека.

Подлодки проекта 677 "Лада" разработаны в конце прошлого века. Головная подлодка "Санкт-Петербург" была заложена в 1997 году, передана ВМФ в 2010 году и направлена на опытную эксплуатацию на Северный флот. Субмарины этого проекта "Кронштадт" и "Великие Луки" были заложены в 2005 и 2006 годах соответственно.

В ноябре 2019 года главком ВМФ РФ заявил, что потребность в подлодках проекта 677 "Лада" сохраняется.

"Иметь одну серию и один проект (неатомных подлодок - ИФ) - все равно, что иметь одни ботинки. Они промокли - и все. Потребность в проекте 677 сохраняется, но она будет уточняться и формироваться по результатам эксплуатации первых кораблей проекта", - заявлял главком, отметив при этом заинтересованность флота в строительстве подводных лодок проекта 636.3.

Подлодки проекта 677 предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также нанесения ракетного удара по береговым объектам противника.

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Россия
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Б-585 Санкт-Петербург
Компании
Адмиралтейские верфи
Алмаз-Антей
Кронштадт
Новатор ОКБ
ОСК
Проекты
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