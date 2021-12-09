Глава "Адмиралтейских верфей" сообщил, что пока нет решения о строительстве серии дизельных подлодок для Балтфлота

По словам гендиректора "Адмиралтейских верфей" Александра Бузакова, серийные ДЭПЛ проекта 636.3 можно строить за три года.

Москва. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Решение о строительстве новых дизельных подлодок для Балтийского флота РФ пока не принято, сообщил "Интерфаксу" в среду глава "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.

"Не знаю о таком решении. Пока нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

В 2016 году завершилось строительство первых шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для Черноморского флота России. В настоящее время идет строительство серии таких подлодок для Тихоокеанского флота. Сообщалось о возможном строительстве серии дизельных подлодок для Балтфлота РФ.

Балтийский флот России на фоне усиления НАТО в регионе получит новые дизельные подводные лодки, сообщил 18 мая главком ВМФ РФ Николай Евменов.

"Проработан вопрос по оснащению Балтийского флота дизель-электрическими подводными лодками, новыми летательными аппаратами и береговыми комплексами. Подводная составляющая Балтийского флота будет соответствовать объему задач, которые стоят перед флотом", - заявил Евменов в телеграмме по случаю Дня Балтийского флота, который отмечают 18 мая.

19 мая Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) заявила, что готова построить дизельные подлодки для Балтийского флота РФ.

"Адмиралтейские верфи", входящие в состав ОСК, готовы строить для Балтийского флота дизель-электрические подводные лодки проектов 636.3 и 677", - заявили тогда "Интерфаксу" в пресс-службе ОСК .

Представитель корпорации тогда сообщил, что в настоящее время у верфи заключен контракт на строительство шести подлодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, а также на строительство четырех подлодок проекта 677, место службы которых будет определено заказчиком.

"ОСК готова продолжить серии обоих проектов по решению министерства обороны в рамках новой государственной программы вооружения", - заявили тогда в пресс-службе.

Источник в промышленности сказал 18 мая "Интерфаксу", что Балтфлот может получить дизельные подлодки проектов 636.3 "Варшавянка" или 677 "Лада". "Решение - за флотом", - сказал собеседник агентства.

Бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко сказал ранее "Интерфаксу", что для Балтфлота подходят подлодки обоих проектов - они оснащены крылатыми ракетами "Калибр".

"Важно, что все они с ракетным оружием, которое по дальности будет перекрывать всю Европу. Вполне возможно, что подходят оба проекта. Но, конечно, надо заказывать какой-то один. Решение - за главкоматом ВМФ и министерством обороны", - сказал он.

Подлодки проекта 636.3 ("Варшавянка") оснащаются крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Подлодки проекта 636.3 Черноморского флота РФ участвовали в военной операции в Сирии.

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636.3: автономность плавания - 45 суток, предельная глубина погружения - 300 метров, дальность подводного плавания экономичной скоростью - 400 миль, дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов, - 7 500 миль, количество торпедных аппаратов - 6. Скорость подводного хода - 18 узлов. Экипаж - 52 человека.

Подлодки проекта 677 "Лада" разработаны в конце прошлого века. Головная подлодка "Санкт-Петербург" была заложена в 1997 году, передана ВМФ в 2010 году и направлена на опытную эксплуатацию на Северный флот. Субмарины этого проекта "Кронштадт" и "Великие Луки" были заложены в 2005 и 2006 годах соответственно.

В ноябре 2019 года главком ВМФ РФ заявил, что потребность в подлодках проекта 677 "Лада" сохраняется.

"Иметь одну серию и один проект (неатомных подлодок - ИФ) - все равно, что иметь одни ботинки. Они промокли - и все. Потребность в проекте 677 сохраняется, но она будет уточняться и формироваться по результатам эксплуатации первых кораблей проекта", - заявлял главком, отметив при этом заинтересованность флота в строительстве подводных лодок проекта 636.3.

Подлодки проекта 677 предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также нанесения ракетного удара по береговым объектам противника.