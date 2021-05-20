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Интерфакс-АВН

В ОСК заявили о готовности построить для Балтфлота РФ дизельные подлодки двух проектов

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Подводная лодка проекта 677 "Лада" Б-585 "Санкт-Петербург"
Подводная лодка проекта 677 "Лада" Б-585 "Санкт-Петербург".
Источник изображения: Фото: wikipedia.org

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) готова построить дизельные подлодки для Балтийского флота РФ, который, по словам главкома ВМФ РФ Николая Евменова, планируется усилить.

"Адмиралтейские верфи", входящие в состав ОСК, готовы строить для Балтийского флота дизель-электрические подводные лодки проектов 636.3 и 677", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ОСК в среду.

Представитель корпорации сообщил, что в настоящее время у верфи заключен контракт на строительство шести подлодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, а также на строительство четырех подлодок проекта 677, место службы которых будет определено заказчиком.

"ОСК готова продолжить серии обоих проектов по решению министерства обороны в рамках новой государственной программы вооружения", - заявили в пресс-службе.

Балтийский флот России на фоне усиления НАТО в регионе получит новые дизельные подводные лодки, сообщил 18 мая главком ВМФ РФ Николай Евменов.

"Проработан вопрос по оснащению Балтийского флота дизель-электрическими подводными лодками, новыми летательными аппаратами и береговыми комплексами. Подводная составляющая Балтийского флота будет соответствовать объему задач, которые стоят перед флотом", - заявил Евменов в телеграмме по случаю Дня Балтийского флота, который отмечают 18 мая.

"Балтийский флот остается важнейшим инструментом обеспечения безопасности России на западном направлении. Роль Балтийского флота в настоящее время приобретает еще большее значение в связи с новыми вызовами и угрозами, возникающими в связи с расширением присутствия НАТО в Балтийском регионе в непосредственной близости к границам Российской Федерации", - заявил Евменов, которого цитирует департамент информации Минобороны РФ.

Источник в промышленности сказал 18 мая "Интерфаксу", что Балтфлот может получить дизельные подлодки проектов 636.3 "Варшавянка" или 677 "Лада". "Решение - за флотом", - сказал собеседник агентства.

Подлодки проекта 636.3 ("Варшавянка") оснащаются крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). В 2016 году завершилось строительство первых шести дизель-электрических подлодок проекта для Черноморского флота России. В настоящее время идет строительство серии таких подлодок для Тихоокеанского флота.

Подлодки проекта 636.3 Черноморского флота РФ участвовали в военной операции в Сирии.

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636.3: автономность плавания - 45 суток, предельная глубина погружения - 300 метров, дальность подводного плавания экономичной скоростью - 400 миль, дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов, - 7 500 миль, количество торпедных аппаратов - 6. Скорость подводного хода - 18 узлов. Экипаж - 52 человека.

Подлодки проекта 677 "Лада" разработаны в конце прошлого века. Головная подлодка "Санкт-Петербург" была заложена в 1997 году, передана ВМФ в 2010 году и направлена на опытную эксплуатацию на Северный флот. Субмарины этого проекта "Кронштадт" и "Великие Луки" были заложены в 2005 и 2006 годах соответственно.

"Кронштадт" и "Великие Луки", которые оснастят крылатыми ракетами "Калибр", планируется сдать 25 ноября 2021 года, говорилось в материалах Кремля к поездке президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербург в ноябре 2019 года.

В ноябре 2019 года главком ВМФ РФ заявил, что потребность в подлодках проекта 677 "Лада" сохраняется.

"Иметь одну серию и один проект (неатомных подлодок - ИФ) - все равно, что иметь одни ботинки. Они промокли - и все. Потребность в проекте 677 сохраняется, но она будет уточняться и формироваться по результатам эксплуатации первых кораблей проекта", - заявлял главком, отметив при этом заинтересованность флота в строительстве подводных лодок проекта 636.3.

Подлодки проекта 677 предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также нанесения ракетного удара по береговым объектам противника.

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