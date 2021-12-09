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Великобритания раньше России подняла со дна затонувший F-35

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Источник изображения: Фото: Gianluca Vannicelli / globallookpress.com

Великобритания, США и Италия подняли со дна Средиземного моря затонувший истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, в ноябре попавший туда после крушения британского авианосца Queen Elizabeth, сообщает The Drive.

В публикации отмечается, что в доступе к фрагментам утерянного самолета могла быть заинтересована Россия, поэтому важно было как можно раньше извлечь его обломки. «Успешное обнаружение обломков самолета и их извлечение было первоочередной задачей, учитывая риски безопасности, которые возникли бы, если бы какая-либо часть самолета попала в руки менее дружественной страны, например, России», — пишет американское издание.

Всего на обнаружение фрагментов F-35 Lightning II потребовалось две недели, еще одна — на их извлечение. The Drive отмечает, что наиболее вероятной причиной потери самолета стоимостью 100 миллионов долларов стала человеческая ошибка.

В ноябре «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что для российской стороны особый интерес среди элементов в обломках затонувшего в Средиземном море британского истребителя пятого поколения с коротким взлетом и вертикальной посадкой F-35B Lightning II могут представлять блок распознавания системы «свой-чужой» и оборудование управления оружием.

В том же месяце британский таблоид Daily Mirror написал, что Королевский военно-морской флот (ВМФ) Великобритании участвовал в «гонке против русских» за недавно утерянный в Средиземном море самолет F-35B Lightning II.

Истребитель F-35B Lightning II Королевского ВМФ Великобритании затонул утром 17 ноября в Средиземном море. Пилот успел катапультироваться и был доставлен на британский авианосец Queen Elizabeth. Инцидент произошел во время планового полета.


Иван Потапов

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Страны
Великобритания
Италия
Россия
США
Продукция
F-35
F-35B
HMS Queen Elizabeth
Проекты
Авианосец
Истребитель 5 поколения
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