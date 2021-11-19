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В России назвали представляющие особый интерес элементы затонувшего F-35

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Источник изображения: Фото: Joely Santiago / Reuters

Для российской стороны особый интерес среди элементов в обломках затонувшего в Средиземном море британского истребителя пятого поколения с коротким взлетом и вертикальной посадкой F-35B Lightning II могут представлять блок распознавания системы «свой-чужой» и оборудование управления оружием, заявил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Специалист назвал Россию страной, располагающей средствами подъема затонувших объектов со дна моря. Эксперт напомнил, что ранее страна извлекала со дна Средиземного моря свои палубные самолеты.

Болтенков отметил, что соперничающие страны интересуются военными разработками друг друга. «Добычей образцов чужой боевой техники всегда занимаются соответствующие спецслужбы. В том числе поднимали и затонувшее иностранное вооружение. Известны случаи, когда во время учебных стрельб представители ФРГ уводили наши торпеды», — заявил эксперт.

В ноябре британский таблоид Daily Mirror написал, что Королевский военно-морской флот (ВМФ) Великобритании участвовал в «гонке против русских» за недавно утерянный в Средиземном море самолет F-35B Lightning II.

Истребитель F-35B Lightning II Королевского ВМФ Великобритании затонул утром 17 ноября в Средиземном море. Пилот успел катапультироваться и был доставлен на британский авианосец Queen Elizabeth. Инцидент произошел во время планового полета. Обстоятельства случившегося выясняются.


Иван Потапов

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Великобритания
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Россия
Продукция
F-35
F-35B
HMS Queen Elizabeth
Проекты
Авианосец
Военные учения
Истребитель 5 поколения
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