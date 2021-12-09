В России сравнили С-400 с британской системой Sky Sabre

Министерство обороны Великобритании заявило о создании новой системы противовоздушной обороны (ПВО) Sky Sabre, которая способна поражать малоразмерные цели. Российский военный эксперт, полковник Сергей Хатылев сравнил британскую разработку с российской системой С-400. Об этом сообщает «Взгляд».

Оборонное ведомство Британии заявило, что система ПВО Sky Sabre может сбить цель размером с теннисный мяч, которая летит со скоростью звука. «Мы этим примером иллюстрировали наши системы слежения за воздушными и космическими телами больше 20 лет назад. Тогда говорилось, что наши системы способны обнаружить над Средиземным морем, выдать целеуказания и уничтожить объект размером с теннисный мячик», — сообщил Хатылев.

По словам эксперта, российский зенитный ракетный комплекс С-400 может уничтожить цель размером с пятирублевую монету на высоте 70 километров.

Также полковник Хатылев отметил, что российский комплекс «Викинг» в четыре раза превосходит Sky Sabre по своим тактико-техническим характеристикам. Он подчеркнул, что российская разработка получила больше каналов, которые обеспечивают сопровождение и поражение цели.

Ранее источники Times в оборонном ведомстве Британии сообщили о принятии на вооружение системы Sky Sabre. В публикации отметили, что разработка позволит поражать дроны, истребители и управляемые бомбы.

Даниил Иринин