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Британская армия анонсировала новую защиту от российских истребителей

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Источник изображения: Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Британская армия анонсировала, что приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre для отражения угроз, которые якобы исходят от российских истребителей. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники в министерстве обороны Великобритании.

По информации издания, новая система пришла на замену ракетам Rapier, которые использовались с 1970-х годов. Обновленные ракеты могут поразить цель размером с теннисный мяч, который летит со скоростью звука. Также указывается, что система Sky Sabre может управлять полетом 24 ракет одновременно, которые способны уничтожать истребители, дроны и умные бомбы с лазерным наведением

По информации источников издания, ведомство хочет запустить новую систему для того, чтобы «отражать угрозы, исходящие от истребителей-невидимок РФ, таких как Су-57, которым НАТО дал кодовое имя Felon». «Новейшая система ПВО является яркой демонстрацией наших боевых возможностей тем, кто хочет причинить нам вред», — отметил министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Куин.

В ноябре министр обороны Британии Бен Уоллес рассказал о перехватах российских самолетов. По его словам, Россия использовала авиацию для слежки за авианосной ударной группой (АУГ) Королевского военно-морского флота (ВМФ) Великобритании во главе с авианосцем Queen Elizabeth. Он отметил, что палубные истребители F-35 с авианосца Queen Elizabeth 30 раз перехватывали российские самолеты, которые взлетали с аэродромов Сирии.


Марина Совина

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Страны
Великобритания
Россия
Сирия
Продукция
F-35
HMS Queen Elizabeth
ПАК ФА
Проекты
NATO
Авианосец
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