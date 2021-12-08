Европейцы создадут космический телескоп Ariel, который будет изучать экзопланеты

ЕКА и Airbus подписали соглашение о создании новой космической обсерватории для исследования экзопланет. Ее планируют запустить в 2029-м.

О подписании контракта на разработку и строительство нового телескопа Ariel сообщил официальный сайт Европейского космического агентства (ЕКА). Аппарат будет использовать видимый и инфракрасный диапазоны. В центре внимания Ariel окажутся состав планет вне Солнечной системы, история их формирования и эволюция.

Среди прочего ученые проанализируют, как различные типы звезд воздействуют на образование планет. Это позволит в том числе лучше понять эволюцию нашей системы. Всего, как предполагают, обсерватория изучит больше 1000 экзопланет.

Телескоп Ariel Источник изображения: ЕКА

Ariel замкнет тройку специальных миссий ЕКА по изучению экзопланет. Первой стал Cheops: телескоп запустили 18 декабря 2019 года. Вторая миссия — PLATO — должна стартовать в 2026 году. Запуск телескопа Ariel запланировали на 2029-й. Основные работы по проектированию, производству и интеграции элементов комплекса выполнят в Тулузе.

Напомним, 22 декабря должен состояться долгожданный запуск инфракрасной лаборатории James Webb Space Telescope. Трансляцию вы сможете посмотреть на нашем сайте.