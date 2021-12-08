Войти
Lenta.ru

В США назвали преимущества российского «Солнцепека»

213
0
0
Источник изображения: Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» могут поражать цели, которые находятся в укрытиях. Преимущества тяжелых огнеметных систем российского производства назвал обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд.

Иствуд отметил, что «Солнцепек» и «Буратино» используют снаряды с термобарическим составом. Удар огнеметной системы приводит к образованию горючего облака, которое может проникать в укрытия. Также ТОС-1 и ТОС-1А отличаются мобильностью, которую обусловливает использование танкового шасси.

В публикации 19FortyFive подчеркнули, что тяжелые огнеметные системы получили систему управления огнем с баллистическим вычислителем и лазерным дальномером. После выхода на огневую позицию экипажу достаточно 90 секунд для подготовки к ведению огня.

В октябре Иствуд написал о необходимости создания норм по запрету на использование тяжелых огнеметных систем. В материале для 19FortyFive он отметил, что система ТОС-1 «Буратино» может получать данные о цели с помощью беспилотника.

В сентябре в публикации The National Interest отметили возможности тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка». Обозреватель Себастьен Роблин заявил, что российская система может стать угрозой для танков США.


Даниил Иринин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Солнцепёк
ТОС-1
Проекты
БПЛА
Похожие новости
06.08.2021
«Греческий огонь» русских орудий
23.11.2020
Сохраняя божественный статус
05.03.2018
"Володя" или "Паритет": как выбирают название новейшему оружию России
11.12.2017
Советские конструкторы нашли выход из "танкового тупика"
12.09.2017
"Папа всех боеприпасов". Чем опасно российское термобарическое оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 00:52
  • 42
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 08.12 00:31
  • 29
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 07.12 23:50
  • 12
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 07.12 23:28
  • 1
Победа СССР без единого выстрела. Почему США свернули проект «Валькирия»
  • 07.12 23:03
  • 1
Турецкую ПВО сочли способной превзойти С-400
  • 07.12 22:31
  • 1
В Японии оценили модернизированный «Панцирь-С1М»
  • 07.12 22:25
  • 3
Как российскому автопрому обрести больше свободы от импорта
  • 07.12 22:16
  • 1
Российскую «Гибку-С» назвали аналогом польского комплекса
  • 07.12 22:05
  • 38
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка
  • 07.12 21:35
  • 33
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 07.12 20:44
  • 3
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео
  • 07.12 20:43
  • 16
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 07.12 19:44
  • 444
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 07.12 19:36
  • 2
Путин подписал закон о полномочиях Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры
  • 07.12 15:36
  • 7
Сетецентрические войны. В РФ провели учения по новому типу ведения боя