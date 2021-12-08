В США назвали преимущества российского «Солнцепека»

Российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» могут поражать цели, которые находятся в укрытиях. Преимущества тяжелых огнеметных систем российского производства назвал обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд.

Иствуд отметил, что «Солнцепек» и «Буратино» используют снаряды с термобарическим составом. Удар огнеметной системы приводит к образованию горючего облака, которое может проникать в укрытия. Также ТОС-1 и ТОС-1А отличаются мобильностью, которую обусловливает использование танкового шасси.

В публикации 19FortyFive подчеркнули, что тяжелые огнеметные системы получили систему управления огнем с баллистическим вычислителем и лазерным дальномером. После выхода на огневую позицию экипажу достаточно 90 секунд для подготовки к ведению огня.

В октябре Иствуд написал о необходимости создания норм по запрету на использование тяжелых огнеметных систем. В материале для 19FortyFive он отметил, что система ТОС-1 «Буратино» может получать данные о цели с помощью беспилотника.

В сентябре в публикации The National Interest отметили возможности тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка». Обозреватель Себастьен Роблин заявил, что российская система может стать угрозой для танков США.

Даниил Иринин