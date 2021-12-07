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В Японии оценили модернизированный «Панцирь-С1М»

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Источник изображения: Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М» может поражать малогабаритные и малоскоростные беспилотники. Российский ЗРПК оценил военный эксперт Масаи Сайто в материале для Yahoo News Japan.

Сайто отметил, что модернизация повысила эффективность ЗРПК в борьбе с беспилотниками. В публикации подчеркивают, что «Панцирь-С1М» может поражать малоразмерные и малоскоростные цели, которые могут обходить другие системы противовоздушной обороны (ПВО).

Модернизированный комплекс получил новые ракеты, которые могут поражать цели на дальности до 30 километров. Радар ЗРПК позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 75 километров. «Панцирь-С1М» способен сопровождать до 40 целей одновременно.

В материале подчеркнули, что российский ЗРПК может подавлять радары и навигационное оборудование беспилотников на расстоянии до 15-18 километров.

Ранее главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал увеличенную дальность поражения преимуществом ЗРПК «Панцирь-С1М». По его словам, российский комплекс может сбивать беспилотники до запуска ими средств поражения.

В ноябре индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что «Панцирь-С1М» может бороться со всеми типами ударных беспилотников.


Даниил Иринин

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Страны
Россия
Япония
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Ростех
Проекты
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