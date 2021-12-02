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Названо преимущество модернизированного «Панциря»

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Источник изображения: Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М» сможет сбивать беспилотники до запуска ими средств поражения. Преимущества российского комплекса назвал ТАСС главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

По его словам, «Панцирь-С1М» отличается увеличенной дальностью поражения, что позволяет сбивать беспилотники до начала атаки. «У дронов низкая эффективная поверхность рассеивания, их дальность обнаружения зачастую меньше, чем дальность применения их вооружения. Дальность действия "Панциря" увеличена и в зоне поражения обеспечивается достаточно уверенная идентификация дронов», — сообщил он.

Эксперт добавил, что беспилотники остаются доступным изделием, поэтому важно снижать стоимость зенитных ракет. По его словам, для комплекса «Тор» уже создана малогабаритная ракета.

Ранее индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал, что «Панцирь-С1М» сможет поражать все типы беспилотных летательных аппаратов. Также в «Ростехе» отметили, что модернизированный ЗРПК может стать основой тактической противовоздушной обороны.

В октябре источники «Известий» в Минобороны России сообщили, что комплексы «Панцирь-СМ» и С-500 объединят в единый контур. ЗРПК обеспечат защиту С-500 от ударов дронов и крылатых ракет противника.


Даниил Иринин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-500
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
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