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WarSpot

Американцы ищут «Рог изобилия» для создания еды будущего

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Источник изображения: warspot.ru

Вода, воздух и электричество способны накормить человека — так считают в Агентстве перспективных оборонных проектов (DARPA) Минобороны США, которое объявило о запуске проекта Cornucopia («Рог изобилия»).

«Cornucopia стремится производить из воздуха, воды и электричества — с минимальными добавками — ряд питательных продуктов микробного происхождения, которые имеют приятный вкус и обеспечивают полноценное питание для военных целей, от войск в суровых условиях до гражданских лиц и военнослужащих во время гуманитарной помощи и стихийных бедствий. Недавние достижения в микробиологии, генетическом секвенировании, биоактивных гибридных материалах и электрохимическом синтезе трёхуглеродных или более соединений привели нас к точке, где мы можем предпринять этот смелый шаг»», — заявила Молли Ян, менеджер программы в DARPA.

Американские солдаты едят пиццу из армейского «сухпая»

Источник изображения: army.mil

В DARPA указывают, что в питании микробами нет ничего нового. Люди съедают триллионы микробов каждый день, а их тела содержат килограммы микробной биомассы. Многие компании уже продемонстрировали способность создавать продукты микробного происхождения — в первую очередь на основе белка. Тогда это презентовалось как возможность прокормить людей с минимальными затратами и с целью сокращения землепользования в результате растениеводства.

Программу Cornucopia планируется построить на этих коммерческих технологиях, но с рядом доработок — создание микробной еды должно включать в себя не только белки, но и жиры, углеводы и пищевые волокна «в виде безопасных, вкусных пищевых продуктов с различным вкусом и текстурой».

Результатом программы DARPA должна стать переносная система Cornucopia, которая будет преобразовывать электричество, воздух и воду в простые молекулы, которые можно использовать в качестве источников энергии для превращения углерода, азота, водорода и кислорода из воздуха и воды в большее количество микробов, которые производят молекулы пищи.

Ранее в DARPA предложили превращать пластиковые отходы в съедобные протеины.

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Страны
США
Компании
DARPA
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