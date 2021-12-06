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WarSpot

Американским солдатам предложат съедать свои отходы?

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В США ищут способы превращать мусор в еду. Вчера, 2 декабря, журнал Popular Science сообщил о том, что Агентство перспективных оборонных проектов (DARPA) Минобороны США развивает проект ReSource.

В DARPA озаботились экологичностью и намерены уменьшить количество мусора, который оставляют после себя войска во время развёртывания. Помимо «лежащих на поверхности» идей со съедобной или биоразлагаемой упаковкой исследователи ищут необычные способы преобразования пластикового мусора во что-то полезное.

Американские солдаты сжигают мусор в Афганистане

Источник изображения: popsci.com

Проект ReSource существует с 2019 года и объединяет Университет штата Айова, Массачусетский технологический институт, Мичиганский технологический университет, ряд государственных организаций и частную компанию Battelle. В рамках первого этапа подрядчики DARPA изучали концептуальные возможности преобразования мусора. Теперь же проект переходит на второй этап, где разработчикам предстоит доказать жизнеспособность своих идей.

Одними из самых интересных идей стали преобразование пластика в съедобный протеин, а также в оружейную смазку. Добиться этого планируют с помощью специальных установок, которые разлагают пластик на молекулярном уровне, в том числе с использованием микроорганизмов. Как пишут в Popular Science, даже если солдаты откажутся есть протеин из пластика, такая переработка в любом случае принесёт пользу окружающей среде.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Компании
DARPA
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