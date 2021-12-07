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Названы сроки завершения испытаний установки «Коалиция-СВ»

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Источник изображения: Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В 2022 году в России начнут государственные испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ». Тестирование машины планируют завершить до осени. О сроках сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Собеседники издания отметили, что в министерстве утвердили план госиспытаний САУ, которые планируют завершить до 30 сентября 2022 года. После испытаний государственная комиссия подготовит документы о завершении опытно-конструкторских работ (ОКР). Это позволит Минобороны создать приказ о принятии машины на вооружение. САУ «Коалиция-СВ» могут принять на оснащение до декабря 2022 года.

Издание напоминает, что в ноябре Минобороны сообщило о начале подготовки «Коалиции-СВ» к государственным испытаниям. В рамках этих работ создали транспортно-загрузочную машину для САУ, которая прошла госиспытания.

В основе САУ «Коалиция-СВ» лежит шасси танка Т-90. Машина получила гаубицу 2А88 калибра 152 миллиметра. Орудие оснастили системой охлаждения ствола, которая защищает САУ от перегрева при интенсивной стрельбе. Хромированный канал ствола и активно-реактивные боеприпасы обуславливают дальность стрельбы до 70-80 километров.

Ранее начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский рассказал о новом высокоточном боеприпасе для САУ «Коалиция-СВ». Снаряд будет действовать по принципу «выстрелил и забыл».


Даниил Иринин

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
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