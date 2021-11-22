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Российская «Коалиция» поумнеет

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Источник изображения: Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Перспективные самоходные орудия «Коалиция-СВ», в настоящее время находящиеся на завершающем этапе опытно-войсковой эксплуатации, получат умный высокоточный боеприпас, действующий по принципу «выстрелил и забыл», сообщил «Известиям» начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

По его словам, без подобного снаряда «невозможно полностью реализовать заложенные в конструкцию образца тактико-технические характеристики по дальности, точности стрельбы и оперативности выполнения огневых задач». Согласно словам военного, самоходное орудие «разрабатывается и будет поступать на вооружение с полной номенклатурой боеприпасов основного и специального назначения, в состав которой входят и управляемые снаряды».

В январе РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что новейшую российскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Коалиция-СВ» испытали в режиме «шквал огня». Отмечалось, что установка выпустила шесть снарядов, поразивших одну мишень одновременно.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Компании
Минoбороны РФ
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