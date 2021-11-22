Российская «Коалиция» поумнеет

Перспективные самоходные орудия «Коалиция-СВ», в настоящее время находящиеся на завершающем этапе опытно-войсковой эксплуатации, получат умный высокоточный боеприпас, действующий по принципу «выстрелил и забыл», сообщил «Известиям» начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

По его словам, без подобного снаряда «невозможно полностью реализовать заложенные в конструкцию образца тактико-технические характеристики по дальности, точности стрельбы и оперативности выполнения огневых задач». Согласно словам военного, самоходное орудие «разрабатывается и будет поступать на вооружение с полной номенклатурой боеприпасов основного и специального назначения, в состав которой входят и управляемые снаряды».

В январе РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что новейшую российскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Коалиция-СВ» испытали в режиме «шквал огня». Отмечалось, что установка выпустила шесть снарядов, поразивших одну мишень одновременно.

Иван Потапов