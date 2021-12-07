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ЦАМТО

Египет планирует организовать лицензионное производство южнокорейских ОБТ K-2 и САУ K-9

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Южнокорейский танк K2 Black Panther
Южнокорейский танк K2 Black Panther.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Republic of Korea Armed Forces /

ЦАМТО, 6 декабря. Египет ведет переговоры с Республикой Корея в рамках проекта лицензионного производства ОБТ K-2 "Блэк Пантер" и САУ K-9 "Тандер".

Как сообщает Defensa.com, выступая перед египетскими СМИ в рамках выставки EDEX 2021, директор по связям с общественностью южнокорейской компании Hanwha Techwin Джефф Синг подчеркнул, что компания готова предоставить египетской стороне все спецификации предлагаемого вооружения.

Издание отмечает, что в последние годы между Египтом и Южной Кореей состоялось несколько раундов переговоров по вопросу приобретения САУ K-9 "Тандер", испытания которых состоялись на территории Египта в 2017 году. Новые артсистемы, которые планируется производить по лицензии, заменят ряд устаревших артиллерийских систем египетской армии (в настоящее время на вооружении СВ Египта состоят около 500 артсистем советского и американского производства).

По оценке экспертов, сделка по САУ K-9 "Тандер", в случае ее реализации, станет качественным "прорывом" для СВ Египта в плане замены большого количества устаревших советских и американских артиллерийских систем.

Информация о переговорах Египта с Республикой Корея по совместному производству ОБТ K-2 "Блэк Пантер" представляется не совсем логичной из-за того, что в случае ее реализации парк ОБТ СВ Египта будет избыточным и, кроме того, южнокорейские танки станут третьим основным типом ОБТ в составе армии страны, что усложнит в целом обслуживание и поддержание в боеготовности всего танкового парка.

В настоящее время парк бронетехники египетской армии насчитывает более 1000 ОБТ M1 "Абрамс", произведенных начиная с 1993 года по американской лицензии. В 2020 году Каир подписал соглашение о лицензионной сборке около 500 российских танков Т-90МС, которые также планируется произвести на территории Египта.

Глава Министерства транспорта Египта генерал-майор Камель аль-Вазир в июне 2020 года подтвердил, что на египетских мощностях планируется собрать около 500 российских танков Т-90МС из машинокомплектов, поставляемых АО "НПК "Уралвагонзавод".

Согласно неофициальным источникам, контракт на строительство предприятия по сборке танков Т-90МС уже подписан Министерством обороной промышленности Египта, АО "НПК "Уралвагонзавод" и "Рособоронэкспортом".

Напомним, что о планах Египта по лицензионному производству от 400 до 500 танков Т-90 известно с 2016 года (тогда речь шла о Т-90С/СК). Однако этот проект в фазу практической реализации так и не перешел.

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Страны
Египет
Россия
США
Южная Корея
Продукция
FC-1
Т-90 "Владимир"
Компании
Hanwha Techwin
РОЭ
Уралвагонзавод
Проекты
2020-й год
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1 комментарий
№1
07.12.2021 02:22
А может Египет хочет послать РФ ,,лесом"?
0
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