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РИА Новости

В Египте стартует выставка оборонной промышленности EDEX при участии компаний из России

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Каир
Каир.
Источник изображения: © РИА Новости / Файед Эль-Гезири

КАИР, 29 ноя - РИА Новости. Выставка оборонной промышленности EDEX начинает работу в понедельник в столице Египта Каире, ожидается участие более 20 стран, в том числе будут представлены российские компании.

Выставка состоится во второй раз - впервые она проводилась в 2018 году и привлекла более 30 тысяч посетителей. В 2020 году мероприятие не удалось провести из-за пандемии коронавируса, и оно было перенесено на следующий год: выставка пройдет с 29 ноября по 2 декабря в выставочном центре в Новом Каире.

Пандемия однако не закончилась, в связи с чем для доступа на выставку необходимо предоставить сертификат о вакцинации, в том числе "Спутником V", или результат свежего ПЦР-теста.

Ожидается, что в выставке примут участие более 400 компаний из 42 стран, свои павильоны откроет 21 страна, следует из полученного РИА Новости заявления представителя вооруженных сил Египта Гариба Абдель Хафиза.

По данным организаторов выставки, США будут представлены 45 компаниями, в том числе Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, Франция 30, Индия – 16, 15 компаний приедут из Южной Кореи.

Россия будет представлена восемью компаниями, в частности, концерном "Алмаз-Антей", а также госкорпорацией "Ростех" и входящими в его состав "Рособоронэкспортом", "Вертолетами России", "Росэлектроникой", холдингами "Высокоточные комплексы", "Технодинамика".

Так, "Алмаз-Антей" намерен продемонстрировать на выставке линейку комплексов ПВО, пользующихся спросом на Ближнем Востоке, и обсудит с партнёрами по региону открытие сервисных центров, сообщил ранее заместитель гендиректора компании Вячеслав Дзиркалн.

Ожидается, что на выставке концерн покажет модели зенитной ракетной системы большой дальности "Антей-4000", зенитного ракетного комплекса средней дальности "Викинг" и ЗРС С-350 "Витязь", ЗРК малой дальности "Тор-М2Э", "Тор-М2К", "Тор-М2КМ", универсального мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант".

Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев ранее сообщил, что на египетской оружейной выставке российский спецэкспортер представит более 350 образцов продукции, в том числе в виде моделей. Кроме того, на стенде Рособоронэкспорта Ремдизель представит модели автомобилей "Тайфун" и "Торнадо", концерн "Калашников" продемонстрирует широкую линейку стрелкового оружия, а крупнейший мировой производитель бронетехники Уралвагонзавод покажет макеты сверхпопулярных на Ближнем Востоке и в Африке танка Т-90МС и БМПТ "Терминатор".

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Страны
Египет
Индия
Россия
США
Франция
Южная Корея
Продукция
Tор-М2
БМПТ Рамка-99
С-350 50Р6А "Витязь"
Т-90 "Владимир"
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