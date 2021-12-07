Войти
Lenta.ru

Российскую «Гибку-С» назвали аналогом польского комплекса

168
0
0
Источник изображения: Фото: научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения»

Госкорпорация «Ростех» подготовила к серийному производству зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Гибка-С». В публикации информационно-консалтингового агентства Defence Express комплекс сравнили с польским ЗРК Poprad.

«В общий чертах российский комплекс "Гибка-С" можно назвать аналогом польского ЗРК малой дальности Poprad», — пишет Defence Express. Издание отмечает, что «Гибка-С» и Poprad обладают схожей архитектурой. Машины получили переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), установленные на автомобильном шасси. Также бронеавтомобиль несет аппаратуру управления огнем.

Ранее индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил о готовности ЗРК «Гибка-С» к серийному производству. Комплекс прошел испытания в 2019 году.

В основе ЗРК «Гибка-С» лежит комплекс управляемого вооружения «Гибка», который приняли на вооружение в 2006 году. Самоходный комплекс на шасси ВПК-233116 может использовать ПЗРК «Игла-С» и «Верба». ЗРК включает машины отделений стрелков-зенитчиков и машину управления и разведки командира взвода.

В августе газета «Известия» сообщила, что российские военные получат ПЗРК «Верба». Этот комплекс работает по принципу «выстрелил и забыл». Боеприпас комплекса получил головку самонаведения, работающую в инфракрасном и оптическом диапазоне.


Даниил Иринин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Польша
Россия
Продукция
Верба ПЗРК
Гибка
Гибка-С
Игла ЗРК
Тигр-М
Компании
Ростех
Похожие новости
22.04.2020
Машины разведки и управления комплекса "Гибка-С" должны поступить в войска в 2021 году
26.04.2017
КБМ: коломенское братство мастеров
29.03.2016
Российские "Высокоточные комплексы" в Гоа: от "Корнета" до "Искандера"
14.03.2016
Самая опасная зенитная ракета в мире
28.12.2015
Разработчик: новейший ПЗРК "Верба" будут применять на вертолетах и кораблях
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.12 02:27
  • 442
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 07.12 02:22
  • 1
Египет планирует организовать лицензионное производство южнокорейских ОБТ K-2 и САУ K-9
  • 07.12 00:20
  • 36
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 06.12 22:56
  • 190
В США удивились размерам Су-75
  • 06.12 21:33
  • 15
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 06.12 19:26
  • 4
Источник рассказал о планах по увеличению военной группировки на курильском острове Матуа
  • 06.12 18:41
  • 7
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 06.12 17:10
  • 2
Боевая техника получит «кожу» хамелеона
  • 06.12 16:01
  • 1
The National Interest (США): побьет ли Т-90 лучший американский танк?
  • 06.12 15:57
  • 2
Россия идет на восток
  • 06.12 13:49
  • 16
«Они технически неграмотные»: в США перепутали защиту Су-35 с АФАР
  • 06.12 13:25
  • 33
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 06.12 13:21
  • 0
Американские военачальники опасаются за «гегемонию» США в космосе
  • 06.12 12:56
  • 1
Источник заявил об опасном сближении рейса в Москву с самолетом-разведчиком США
  • 05.12 18:31
  • 1
ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединили в одну компанию