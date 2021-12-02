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В России подготовили к производству «Гибку-С»

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Источник изображения: Кадр: Минобороны РФ / YouTube

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО) малой и сверхмалой дальности «Гибка-С» готов к серийному производству. Новый ЗРК подготовили в Конструкторском бюро машиностроения (КБМ), которое входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Об этом индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев сообщил ТАСС.

«Экспортно ориентированная модификация комплекса ПВО "Гибка-С" полностью готова к серийному производству», — сообщил Бекхан Оздоев.

Генеральный конструктор КБМ Валерий Кашин отметил, что комплекс прошел испытания в 2019 году.

ЗРК «Гибка-С» стал первым российским самоходным комплексом малой и сверхмалой дальности типа VSHORAD (Very Short-Range Air Defense). «Гибка-С» может обеспечивать защиту от самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет, которые летят на минимальной высоте. ЗРК на шасси автомобиля «Тигр-М» может использовать боеприпасы переносных зенитных ракетных комплексов «Игла», «Игла-С» и «Верба».

В октябре главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков сообщил о вооружении российских соединений новым ПЗРК. Он отметил, что в скором времени на вооружение поступит комплекс нового поколения «Метка».

В сентябре генеральный директор Ижевского электромеханического завода Фанил Зиятдинов рассказал о модернизации комплекса «Тор». Работы направлены на повышение боевых и эксплуатационных характеристик ЗРК.


Даниил Иринин

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Страны
Россия
Продукция
Гибка-С
Тигр-М
Компании
Высокоточные комплексы
КБМ
Ростех
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
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