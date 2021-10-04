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Российские войска получат «Метку»

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Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Метка» в скором времени поступит на вооружение. Российские войска получат комплекс, оснащенный устойчивой к оптическим помехам головкой самонаведения. Об этом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков сообщил в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, в ближайшее время планируется принятие на вооружение переносного зенитного ракетного комплекса «Метка». ПЗРК нового поколения получил головку самонаведения, которую отличает устойчивость ко всем видам оптических помех.

Салюков также отметил, что на вооружение могут принять зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ-СВ», зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» и машину для отделений стрелков-зенитчиков «Тайфун-ПВО».

Ранее на учениях подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ заметили модернизированные бронетранспортеры БТР-МДМ. Машины оснастили зенитной установкой ЗУ-23-2.

В августе российский зенитчик поразил учебную цель на конкурсе «Чистое небо» в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2021). Лейтенант Сергей Маенов стал единственным участником соревнований, который смог поразить из ПЗРК «Игла-С» высокоскоростную ракету мишень TY-300D.


Даниил Иринин

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
БТР-МДМ Ракушка-М
Деривация-ПВО
Игла ЗРК
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
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