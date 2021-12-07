Войти
Lenta.ru

Турецкую ПВО сочли способной превзойти С-400

154
0
0
Комплекс ПВО С-400 «Триумф»
Комплекс ПВО С-400 «Триумф».
Источник изображения: Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Разрабатываемая Турцией система противовоздушной обороны (ПВО) Siper может превзойти по характеристикам российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, считает глава Управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир. Об этом пишет газета Sabah.

По словам Демира, разработка ПВО Siper «постепенно приближается к своему завершению». «Мы считаем, что она достигнет уровня ЗРК С-400 или даже превзойдет его», — заявил он.

В октябре Исмаил Демир заявлял, что в течение ближайших лет Турция разработает собственный аналог С-400 «Триумф». «Теперь у нас есть средства ПВО HİSAR A+ и HİSAR O+ с дальностью до 20 километров. Мы создадим комплекс ПВО с дальностью поражения до 100 километров. После этого мы повысим эти показатели в системе SİPER. Мы постепенно движемся к созданию аналога С-400», — сказал он.


Марина Совина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Похожие новости
01.07.2020
Выход из тупика: в США предложили выкупить С-400 у Турции
20.04.2020
В Минобороны оценили уровень подготовки российских специалистов ПВО
05.06.2019
Кремль разрешил Турции не уведомлять Россию о переговорах с США по С-400
05.04.2019
Израиль проводил совместные учения с Грецией, чтобы научиться обходить российские С-400 - СМИ
20.02.2019
Medya Gnl (Турция): обратный отсчет до "Триумфа"
18.07.2017
Турция подписала контракт с европейским разработчиком средств ПВО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.12 02:27
  • 442
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 07.12 02:22
  • 1
Египет планирует организовать лицензионное производство южнокорейских ОБТ K-2 и САУ K-9
  • 07.12 00:20
  • 36
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 06.12 22:56
  • 190
В США удивились размерам Су-75
  • 06.12 21:33
  • 15
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 06.12 19:26
  • 4
Источник рассказал о планах по увеличению военной группировки на курильском острове Матуа
  • 06.12 18:41
  • 7
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 06.12 17:10
  • 2
Боевая техника получит «кожу» хамелеона
  • 06.12 16:01
  • 1
The National Interest (США): побьет ли Т-90 лучший американский танк?
  • 06.12 15:57
  • 2
Россия идет на восток
  • 06.12 13:49
  • 16
«Они технически неграмотные»: в США перепутали защиту Су-35 с АФАР
  • 06.12 13:25
  • 33
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 06.12 13:21
  • 0
Американские военачальники опасаются за «гегемонию» США в космосе
  • 06.12 12:56
  • 1
Источник заявил об опасном сближении рейса в Москву с самолетом-разведчиком США
  • 05.12 18:31
  • 1
ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединили в одну компанию