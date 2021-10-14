Войти
Lenta.ru

В Турции заявили о разработке аналога С-400

199
0
0
Источник изображения: Фото: milliyet.com.tr

В течение ближайших лет Турция разработает собственный аналог российской системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф», пишет турецкая ежедневная газета Milliyet со ссылкой на заявление главы управления оборонной промышленности страны Исмаила Демира.

«Теперь у нас есть средства ПВО HİSAR A+ и HİSAR O+ с дальностью до 20 километров. Мы создадим комплекс ПВО с дальностью поражения до 100 километров. После этого мы повысим эти показатели в системе SİPER. Мы постепенно движемся к созданию аналога С-400», — сказал чиновник.

По мнению опрошенных изданием экспертов, С-400 «Триумф» Турции недостаточно. «Мы купили С-400, чтобы защищаться как от воздушных целей, летящих издалека, так и от баллистических ракет. Нам нужно построить систему перехватчиков баллистических ракет за счет национальных ресурсов и на местном уровне», — заявил один из турецких аналитиков.

В августе 2020 года гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев в ходе форума «Армия-2020» сообщил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку второго полка зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

В июле того же года Демир заявил, что затраты по программе создания американских истребителей F-35 Lightning II после исключения из нее турецких подрядчиков вырастут на 600 миллионов долларов и приведут к увеличению цены на каждый такой самолет на 7-9 миллионов долларов. Анкару исключили из-за покупки у Москвы С-400 «Триумф».


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Похожие новости
06.10.2020
Результат патрулирования: британцы научились блокировать ЗРК С-400
24.08.2020
Назло Америке: Россия поставит Турции второй полк С-400
12.11.2019
Вашингтон продолжает оказывать давление на Анкару в связи с закупкой С-400 - СМИ
12.11.2019
Вашингтон грозит Турции санкциями в рамках закона CAATSA за приобретение С-400
04.11.2019
"Несмотря на санкции": Россия поставила все С-400 в Турцию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.10 03:14
  • 1
"Особую опасность для С-500 представляют ударные дроны"
  • 14.10 01:42
  • 2
Американский Patriot уйдёт в отставку
  • 14.10 00:35
  • 29
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 14.10 00:21
  • 29
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 14.10 00:08
  • 110
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 13.10 23:38
  • 3
Новый завод АО "Кронштадт" в Дубне сможет производить десятки беспилотников ежегодно
  • 13.10 17:30
  • 39
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 13.10 17:18
  • 22
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 13.10 14:56
  • 9
Путин сократил финансирование Роскосмоса на 16 процентов
  • 13.10 11:51
  • 0
Увеличение оборонных расходов под прикрытием российско-китайской угрозы
  • 13.10 10:44
  • 332
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 13.10 09:14
  • 1
Правительство хочет ввести «крепостное право» на сотрудников для разработчиков российских чипов
  • 13.10 03:54
  • 1
Франция создаст мини-ракеты многоразового использования к 2026 году
  • 13.10 02:45
  • 1
Foreign Policy (США): плыви, двигайся и сражайся. Как Военно-морские силы США проиграли гонку по строительству боевых кораблей
  • 12.10 22:12
  • 1
Израильские военные определились с боевой машиной будущего