В Турции заявили о разработке аналога С-400

В течение ближайших лет Турция разработает собственный аналог российской системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф», пишет турецкая ежедневная газета Milliyet со ссылкой на заявление главы управления оборонной промышленности страны Исмаила Демира.

«Теперь у нас есть средства ПВО HİSAR A+ и HİSAR O+ с дальностью до 20 километров. Мы создадим комплекс ПВО с дальностью поражения до 100 километров. После этого мы повысим эти показатели в системе SİPER. Мы постепенно движемся к созданию аналога С-400», — сказал чиновник.

По мнению опрошенных изданием экспертов, С-400 «Триумф» Турции недостаточно. «Мы купили С-400, чтобы защищаться как от воздушных целей, летящих издалека, так и от баллистических ракет. Нам нужно построить систему перехватчиков баллистических ракет за счет национальных ресурсов и на местном уровне», — заявил один из турецких аналитиков.

В августе 2020 года гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев в ходе форума «Армия-2020» сообщил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку второго полка зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

В июле того же года Демир заявил, что затраты по программе создания американских истребителей F-35 Lightning II после исключения из нее турецких подрядчиков вырастут на 600 миллионов долларов и приведут к увеличению цены на каждый такой самолет на 7-9 миллионов долларов. Анкару исключили из-за покупки у Москвы С-400 «Триумф».

Иван Потапов