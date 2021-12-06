Минобороны Белоруссии вручило ноту протеста военному атташе Украины в связи с частыми нарушениями Киевом границы

МОСКВА, 5 декабря/ Радио Sputnik. Минобороны Белоруссии вручило ноту протеста военному атташе при посольстве Украины в республике в связи с участившимися случаями нарушения границы, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

По данным белорусского Минобороны, накануне украинский вертолет Ми-8 нарушил границу между странами в районе населенного пункта Новая Рудня.

"Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно. Были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также проведения на фоне обвинительной ... риторики ряда учений вблизи белорусской границы", – говорится в распространенном сообщении.

В ведомстве добавили, что совокупность этих обстоятельств фактически может указывать на формирование новой угрозы безопасности Белоруссии на южном направлении.

Ранее радио Sputnik сообщило, что на Украине опровергли нарушение воздушного пространства Белоруссии.