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РИА Новости

Минобороны Белоруссии вручило ноту протеста военному атташе Украины в связи с частыми нарушениями Киевом границы

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Специальная пограничная операция на границе Украины с Белоруссией
Специальная пограничная операция на границе Украины с Белоруссией.
Источник изображения: © Фото : Государственная пограничная служба Украины

МОСКВА, 5 декабря/ Радио Sputnik. Минобороны Белоруссии вручило ноту протеста военному атташе при посольстве Украины в республике в связи с участившимися случаями нарушения границы, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

По данным белорусского Минобороны, накануне украинский вертолет Ми-8 нарушил границу между странами в районе населенного пункта Новая Рудня.

"Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно. Были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также проведения на фоне обвинительной ... риторики ряда учений вблизи белорусской границы", – говорится в распространенном сообщении.

В ведомстве добавили, что совокупность этих обстоятельств фактически может указывать на формирование новой угрозы безопасности Белоруссии на южном направлении.

Ранее радио Sputnik сообщило, что на Украине опровергли нарушение воздушного пространства Белоруссии.

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Белоруссия
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Ми-8
Проекты
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