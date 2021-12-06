Шеф Пентагона подтвердил готовность США оказывать помощь Украине в условиях наращивания Россией сил на границе

Вашингтон. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - США готовы обеспечить Украину всем необходимым для того, чтобы она имела возможность обеспечить защиту своей территории, заявил министр обороны США Ллойд Остин на конференции в фонде Рональда Рейгана.

Он в очередной раз заявил об обеспокоенности Вашингтона якобы имеющим место наращиванием Россией войск на границе с Украиной, и сказал, что США готовы "оказать помощь Украине в защите ее суверенной территории", а также обеспечить, "чтобы у нее было то, что для защиты сверенной территории необходимо".

Остин отметил, что для этого Соединенные Штаты будут искать различные формы поддержки, подчеркнув, что в нынешней ситуации "существует пространство для дипломатии и работы лидеров", однако не стал приводить детали, чтобы не предвосхищать то, о чем планирует на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным говорить президент США Джо Байден.

Как подтвердил Белый дом, Байден в ходе разговора по видеосвязи с Путиным во вторник, 7 декабря, поднимет тему Украины, кибербезопасности, стратегической стабильности.

"Президент Байден проведёт по безопасной линии видеосвязи разговор с президентом России Владимиром Путиным 7 декабря 2021 года", - говорится в заявлении представителя Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, "лидеры обсудят ряд тем, касающихся двусторонних отношений США и России, в частности - стратегическую стабильность, кибербезопасность, региональные вопросы".

Также, по сообщению Белого дома, Байден собирается "выразить опасения США в связи с российской военной активностью на границе с Украиной. Он вновь выразит поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины".

Ранее о том, что разговор Путина с Байденом состоится в ближайший вторник, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник, располагающий данными американской разведки, сообщило, что "российское вторжение на Украину" может быть осуществлено в начале 2022 года, к этому будут привлечены до 175 тыс. военнослужащих РФ.