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Интерфакс-АВН

Армия США объявила об ударе с беспилотника в районе Идлиба в Сирии, целью которого был влиятельный лидер "Аль-Каиды"

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Бесплотник MQ-9B
Бесплотник MQ-9B.
Источник изображения: defensenews.com

Вашингтон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Американская армия нанесла удар с беспилотника в Сирии, его целью был один из влиятельных полевых командиров "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещенная в России), сообщил в субботу в эфире американского телеканала Fox News представитель Центрального командования.

"Вооруженные силы США 3 декабря нанесли удар близ Идлиба в Сирии, целью был влиятельный руководитель и планировщик "Аль-Каиды". Точный удар был нанесен с летательного аппарата MQ-9", - сообщил капитан Билл Урбан.

По его словам, "первоначальные данные указывают на возможные потери среди мирных жителей".

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Россия
Сирия
США
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