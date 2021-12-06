Войти
Lenta.ru

В России рассказали об энергозависимости от США в космосе

299
0
0
Источник изображения: Фото: @roscosmosofficial

Узловой модуль «Причал», имеющий шесть стыковочных узлов, может стать сердцевиной новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Об этом, а также об энергозависимости от США в космосе рассказал «Русский космос».

В издании напомнили, что ранее к «Причалу» планировалось, кроме многофункционального модуля «Наука», пристыковать научно-энергетический модуль (НЭМ), который «позволил бы уйти от зависимости по электроэнергии от американского сегмента» Международной космической станции (МКС).

«Предусматривалось, что соединяться между собой эти модули будут не напрямую, а через промежуточный узел, названный "Причалом". Вся эта конструкция по замыслу могла отстыковаться от устаревшей МКС и стать базой для наращивания новой станции. Тогда "Причалу" с его обилием портов выпала бы роль центрального элемента и связующего звена», — пишет журнал.

Ракета «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем-модулем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» стартовала с космодрома Байконур к МКС 24 ноября. Отстыковка «Прогресс МС-17» вместе с проставкой пассивного стыковочного агрегата модуля «Наука» от МКС состоялась 25 ноября. Стыковка корабля-модуля «Прогресс М-УМ» с «Причалом» к МКС — 26 ноября. Отделение приборно-агрегатного отсека от «Причала» намечено на 22 декабря.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Байконур
МКС
Союз-2 РН
Похожие новости
12.04.2021
Наших прибыло: «Ю.А. Гагарин» добрался до МКС
15.03.2021
Великий подход: Россия и Китай намерены строить лунную станцию вместе
15.03.2021
Орбиту МКС скорректировали в рамках подготовки к апрельскому запуску "Союза"
26.11.2019
Дату запуска "Прогресса МС-13" могут перенести
01.08.2019
"Прогресс МС-12" пристыковался к МКС, долетев до станции за рекордно малое время
30.07.2019
Космический грузовик-рекордсмен "Прогресс МС-11" отстыковался от МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.12 11:43
  • 1
Россия идет на восток
  • 06.12 11:41
  • 15
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 06.12 11:01
  • 5
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 06.12 10:20
  • 3
Источник рассказал о планах по увеличению военной группировки на курильском острове Матуа
  • 06.12 09:33
  • 1
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 06.12 05:37
  • 185
В США удивились размерам Су-75
  • 05.12 21:06
  • 439
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 05.12 18:31
  • 1
ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединили в одну компанию
  • 05.12 14:15
  • 115
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 05.12 11:16
  • 1107
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.12 10:27
  • 10
Россия получит авиационное преимущество над ЕС и США
  • 05.12 07:49
  • 42
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 05.12 07:19
  • 3
«Бастион» для «Циркона». Куда приземлят гиперзвуковую ракету
  • 04.12 21:21
  • 1
Компания SpaceX вывела на орбиту еще 53 спутника для сети Starlink
  • 04.12 18:23
  • 37
Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией