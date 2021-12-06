Источник: ракету "Циркон" для АПЛ планируется поставить на вооружение ВМФ РФ в 2025 году

В реутовском НПО машиностроения не стали комментировать ТАСС эту информацию

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Новейшие гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон" для подлодок планируется поставить на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России в 2025 году вместе с первым штатным носителем - атомной подводной лодкой (АПЛ) проекта 885М "Пермь" измененной конструкции. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"Государственные испытания "Циркона" для АПЛ ориентировочно завершатся в 2025 году. В них примет участие первый штатный носитель "Цирконов" - "Пермь". Тогда же планируется, что лодка вместе с ракетами поступит на вооружение ВМФ России", - сказал он.

В реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), где разработали и производят ракеты, не стали комментировать ТАСС эту информацию.

Ранее ТАСС сообщал, что летно-конструкторские испытания "Циркона" с подводного носителя после двух успешных испытательных пусков в октябре этого года возобновятся в 2024 году с подлодки "Пермь" проекта 885М измененной конструкции. Как ожидается, именно она станет первым штатным подводным носителем гиперзвуковых ракет "Циркон" - пятая по счету в семействе субмарин проекта 885/885М. В настоящее время ПО "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) ведет строительство шести АПЛ проекта 885М. Головные подлодки проектов 885 и 885М - "Северодвинск" и "Казань" - находятся в составе ВМФ РФ. Первая серийная субмарина проекта 885М "Новосибирск" завершает испытания и планируется к передаче флоту до конца этого года.

Также сообщалось, что проведенные впервые 4 октября два пуска "Циркона" с АПЛ "Северодвинск" открыли дорогу государственным испытаниям ракеты с надводного носителя. В настоящее время проводятся испытания "Циркона" в Белом море с фрегата "Адмирал Горшков". Как заявил 30 ноября президент РФ Владимир Путин, новая гиперзвуковая ракета морского базирования поступит в Вооруженные силы РФ с начала следующего года. По его словам, соответствующие испытания уже прошли успешно.