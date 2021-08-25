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ТАСС

Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подлодки "Северодвинск" планируют в сентябре

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АПЛ "Северодвинск"
АПЛ "Северодвинск".
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота РФ/Олег Кулешов

Планируется завершить их до ледостава на Белом море с выполнением нескольких пусков

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Летные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводного носителя - атомной подводной лодки (АПЛ) "Северодвинск" - планируется начать в сентябре текущего года. Об этом ТАСС сообщил в источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Первый пуск "Циркона" с субмарины "Северодвинск" в рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) из акватории Белого моря намечен на сентябрь", - сказал он в кулуарах Международного военно-технического форума "Армия-2021". Он так же добавил, что планируется завершить их до ледостава на Белом море с выполнением нескольких пусков.

Ранее другой источник ТАСС сообщил, что первому пуску "Циркона" с подлодки "обязательно должен предшествовать пуск однотипной ракеты с надводного носителя - фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков".

В НПО машиностроения (входит в АО "Корпорация Тактическое ракетное вооружение"), где разработали и производят "Цирконы", не стали комментировать эту информацию.

Известно, что в настоящее время летно-конструкторские испытания "Циркона" активно идут с борта надводного носителя - фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Уже выполнены пуски как по надводным, так и по наземным целям.

Гиперзвуковые "Цирконы" наряду с крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ" составят основу ударной мощи перспективных АПЛ проекта 885М "Ясень-М", серийное строительство которых ведет ПО "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Согласно заявлениям должностных лиц ВМФ и Минобороны РФ, АПЛ "Ясень-М" должны обеспечить реализацию концепции неядерного стратегического сдерживания. Ранее ТАСС со ссылкой на другой источник сообщал, что заложенные 20 июля 2020 года на "Севмаше" АПЛ "Воронеж" и "Владивосток" проекта "Ясень-М" станут первыми носителями принципиально новых крылатых ракет "Калибр-М" с дальностью полета более 4,5 тыс. км. По его словам, новые "Калибры-М" получат возможность доставлять к целям либо головную часть массой 500 кг, что на 200 кг больше, чем у их предшественников, либо специальную (ядерную) боевую часть.

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