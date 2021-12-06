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Ступень российской ракеты сделают многоразовым дроном

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Источник изображения: Изображение: Фонд перспективных исследований

Один из демонстраторов многоразовой ступени перспективной российской легкой ракеты «Крыло-СВ» получит шасси, турбореактивный двигатель и носовой обтекатель, как у самолета, которые позволят ей взлетать, летать и возвращаться на аэродром так же, как это делает дрон (БПЛА), сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в в ракетно-космической отрасли.

«Сроки испытаний пока точно не определены, предварительно, первый атмосферный полет ступени-демонстратора должен состояться во второй половине 2022 года», — уточнил собеседник.

Источник добавил, что крыло подобного БПЛА сделают прямоугольным. «Обладающая возможностью атмосферного полета многоразовая ступень позволит запускать “Крыло-СВ” с широким спектром наклонений, так как она сможет возвращаться на космодром, пролетев сотни километров», — сказал собеседник.

В апреле руководитель экспериментального конструкторского бюро Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Борис Сатовский, заявил, что многоразовая первая ступень создаваемой в России легкой ракеты «Крыло-СВ» для посадки может получить лыжи.

Конструктивно «Крыло-СВ» напоминает многоразовую крылатую ракету «Байкал», работы над которой велись в Центре Хруничева. В длину «Крыло-СВ» достигает шести метров, в диаметре — 0,8 метра. Работы в рамках соответствующего проекта ведутся при поддержке Фонда перспективных исследований (ФПИ).


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ФПИ
ЦНИИмаш
Проекты
БПЛА
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