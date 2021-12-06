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В «Роскосмосе» предложили создать Евразийское космическое агентство

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«Союз-2.1б»
«Союз-2.1б».
Источник изображения: roscosmos

Глава российского космического ведомства Дмитрий Рогозин призвал рассмотреть идею создания Евразийского космического агентства. В качестве примера он назвал ЕКА.

По словам руководителя «Роскосмоса», имеет смысл задуматься о создании нового космического агентства. Детали приводит РИА Новости.

Дмитрий Рогозин озвучил свою инициативу в рамках «Космической интеграции». Это деловой форум, который проводят под эгидой Евразийского экономического союза.

В качестве примера глава космического ведомства привел страны Европы, реализующие совместные инициативы, хотя внушительными «космическими потенциалами» обладают лишь Франция, Германия, Испания и Италия.

Преимуществом нового объедения может стать то, что промышленность постсоветских стран связывает общее прошлое, а иногда и настоящее. В качестве основных представителей космической отрасли на территории Азии Рогозин назвал Россию, Китай, Японию и Индию.

Напомним, ранее стало известно о намерении Пекина и Москвы создать лунную станцию. Как сообщалось в мае, стороны официально пригласили другие страны к участию в амбициозном проекте.

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Страны
Германия
Индия
Испания
Италия
Китай
Россия
Франция
Япония
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
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