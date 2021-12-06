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ЦАМТО

Повышение боевых возможностей Северного флота идет в общей концепции развития Вооруженных Сил России

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Учения Северного флота "Кумжа-2021" с участием крейсера "Пётр Великий"
Учения Северного флота "Кумжа-2021" с участием крейсера "Пётр Великий".
Источник изображения: © РИА Новости, Павел Львов

ЦАМТО, 3 декабря. Повышение боевых возможностей группировок войск (сил) Северного флота идет в общей концепции развития Вооруженных Сил Российской Федерации и в строгом соответствии с планами Министерства обороны.

Об этом заявил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев в рамках стратегической сессии "Архитектура безопасности Арктического региона: опережая вызовы времени" XI Международного форума "Арктика: настоящее и будущее".

"В качестве адекватной реакции на рост боевого потенциала стран НАТО в Арктике на флот осуществляется плановая поставка современных образцов вооружения, военной и специальной техники общего назначения", – добавил командующий.

В рамках реализации мероприятий, направленных на совершенствование системы комплексного контроля за воздушной, надводной и подводной обстановкой в Арктической зоне Российской Федерации, создана сплошная зона радиолокационного обнаружения воздушных и надводных целей вдоль северной границы Российской Федерации, организовано выполнение комплекса мероприятий, проводимых силами Северного флота, по освещению подводной обстановки в прибрежных районах Арктической зоны.

Помимо этого, в рамках реализации государственной политики Российской Федерации в Арктике продолжается реконструкция полярной аэродромной сети и портовой инфраструктуры, строительство на островах Северного Ледовитого океана и на арктическом побережье военных городков для размещения соединений и частей Северного флота, что обеспечивает комфортную современную среду жизнедеятельности военнослужащих при выполнении поставленных им задач.

Выполнение мероприятий по развитию военной инфраструктуры позволит оперативно реагировать на возможные угрозы безопасности мореплавания и морской экономической деятельности на всей акватории Северного морского пути, нарастить возможности морских спасательных координационных центров, использовать аэродромы авиации Северного флота как запасные, в случае необходимости аварийной посадки воздушных судов гражданской авиации.

"Важно отметить, что Северный флот имеет в своем составе группировку морских стратегических ядерных сил. Подчеркну, что Россия рассматривает данное оружие, в первую очередь, как оружие сдерживания, гарант стратегической стабильности в мире", – цитирует А.Моисеева Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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