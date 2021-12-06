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В Китае испытали турбовинтовой двигатель для беспилотников

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Источник изображения: Фото: Zhuhai Ziyan UAV

В КНР завершились испытания нового двигателя собственного производства. Турбовинтовой силовой агрегат предназначен для беспилотников. Китайский двигатель повысит эффективность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в условиях высокогорья, пишет Global Times.

Двигатель разработали в исследовательском подразделении компании China Aerospace Science and Technology Corp (CASC). Силовой агрегат проходил испытания в Тибете, где беспилотник совершал полеты на максимальной высоте 5191 метр над уровнем моря. Также разработчики провели ночной полет на высоте 4300 метров.

Разработчики заявляют, что двигатель массой 18 килограммов может обеспечить полет беспилотных аппаратов массой до 600 килограммов. В публикации отмечают, что поршневые двигатели беспилотников обеспечивают полет на высоте до 3000 метров, а разработка CASC позволит летать на высоте от 4000 до 5200 метров над уровнем моря.

Ранее в пресс-службе холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» сообщили, что в 2022 году российские военные получат вертолеты-мишени ВМ-В. Беспилотники позволят имитировать летательные аппараты противника на испытаниях нового оружия.

В ноябре норвежская компания Nammo представила беспилотник с гранатометом. Летательный аппарат получил одноразовый гранатомет M72 LAW, который установили вертикально. Это позволяет атаковать бронетехнику в ее наименее защищенные участки.


Даниил Иринин

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Ростех
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