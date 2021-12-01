В Норвегии совместили дрон и противотанковый гранатомет

Норвежская компания Nammo представила новую концепцию ударного дрона. Летательный аппарат совместили с распространенной моделью противотанкового гранатомета M72 LAW. Об этом сообщает Army Recognition.

Гранатомет установили на беспилотнике вертикально. Это позволяет атаковать цели в наименее защищенную верхнюю полусферу. Одноразовый гранатомет может поражать живую силу, укрепления и бронетехнику противника.

В публикации отмечают, что эффективная дальность стрельбы гранатомета составляет 350 метров, а возможность атаковать цели сверху позволяет увеличить этот параметр. Дальность поражения целей ограничена только возможностями беспилотника. Оборудование дрона обеспечивает передачу сигнала на дальность до четырех километров.

Гранатомет M72 калибра 66 миллиметров отличается недостаточной эффективностью против современных танков. Однако возможность атаковать танки в наименее защищенные участки повышает эффективность оружия против тяжелой бронетехники.

В октябре глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил об испытаниях малогабаритной ракеты METE. Боеприпас предназначен для вооружения пехоты и квадрокоптеров.

В августе АО «Концерн ВКО “Алмаз-Антей”» провело испытания дрона-перехватчика «Кречет». Беспилотник получил дробовик, который позволяет поражать малые летательные аппараты.

Даниил Иринин