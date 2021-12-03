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В Минобороны России предложили защищать спутники липкими снарядами

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Источник изображения: Фото: Pixabay

В Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Минобороны России предложили искусственные спутники Земли защищать от космического мусора при помощи снарядов-липучек. О соответствующем патенте российских военных сообщает ТАСС.

«Способ предусматривает кинетическое воздействие на опасные объекты специальными снарядами, выстреливаемыми из электромагнитного (рельсового) ускорителя, выведенного на орбиту космического аппарата», — отмечается в документе.

Согласно патенту, пластичные и липкие снаряды должны присоединяться к опасному объекту, меняя траекторию его движения. Соответствующую установку, выстреливающую снаряды, предлагается размещать «на соответствующей орбите Земли». Для питания аппарата должны использоваться солнечные батареи.

В ноябре телеканал «Звезда» рассказал о следящем за врагами камне, разработанном курсантами Военно-воздушной академии из Воронежа. Внешне напоминающее булыжник изделие представляет собой гусеничную платформу, оснащенную системой наблюдения. Камень способен перемещаться по чернозему. Время работы в режиме ожидания — до суток.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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